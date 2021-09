Era una cena tranquilla come tante altre insieme alla moglie, in un ristorante in via di Donna Olimpia a Monteverde. Poi il dramma, l’uomo si è sentito male, si è accasciato a terra ed è morto. Inutile l’intervento del personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo, a cui resta il compito di chiarire le cause del decesso. La vittima è un uomo di settant’anni, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le prime informazioni l’uomo si trovava insieme a sua moglie a cena in un locale in via di Donna Olimpia nel quartiere Gianicolense. Una serata da passare insieme fuori, approfittando delle temperature piacevoli e poi, forse, una passeggiata. Era poco prima delle ore 21.30 quando l’anziano improvvisamente si è sentito male ed è finito a terra privo di sensi. La scena si è svolta davanti agli occhi della consorte e degli altri clienti presenti all’interno del ristorante. Il personale in servizio del ristorante ha cercato di soccorrere l’uomo e nel frattempo ha allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza, per un uomo che aveva accusato un malore.

L’arrivo del personale sanitario è stato tempestivo. Giunti sul posto i paramedici hanno tentato di rianimarlo, praticandogli le manovre cardiorespiratorie, purtroppo senza esito. Per l’anziano è stato possibile solo accertarne il decesso. Ancora da accertare le cause. Presenti per le verifiche di loro competenza gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del XII Gruppo Monteverde, che sono intervenuti per prestare assistenza e circoscrivere la zona durante le operazioni di soccorso e per gli accertamenti di rito.

