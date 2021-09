Un ragazzo in evidente stato confusionale si è schiantato con l’auto a bordo strada, poi è sceso e in evidente stato confusionale ha cominciato a correre tra le auto. È successo a Pianura, quartiere di Napoli, intorno alle 12.

Il traffico su via Montagna Spaccata era totalmente paralizzato. Il rumore di sirene di carabinieri e ambulanza ha destato gli abitanti che in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo. In un video pubblicato da un passante su TikTok di vede l’auto abbandonata in mezzo alla strada e il ragazzo che corre pericolosamente tra le auto.

“Hai bisogno di aiuto?”, gli chiedono dall’auto. Ma lui non risponde e continua a muoversi in modo sconclusionato tra le auto che fortunatamente riescono a schivarlo. “Era un ragazzo alla guida di un Atos grigia. Non stava bene. Ha abbandonato l’auto di traverso e correva tra le auto era in stato confusionale sono arrivati i carabinieri e hanno cercato di calmarlo”, scrive su Facebook un uomo che ha assistito alla scena.

Intanto sui social in tanti si sono mobilitati per cercare di aiutarlo. “Fate presto, aiutatelo”, hanno scritto e qualcuno ha avvisato i soccorsi che subito sono arrivati insieme ai carabinieri. Il giovane è stato portato in ospedale.

