Burt Bacharach è stato compositore geniale, maestro di colonne sonore riconoscibili, autore di canzoni dalle melodie immediatamente orecchiabili. È morto, a 94 anni, mercoledì scorso nella sua casa di Los Angeles, come ha fatto sapere la sua agente Tina Brausam. Secondo quanto riferito dal suo entourage per cause naturali. Bacharach nella sua carriera aveva vinto otto Grammi e tre Premi Oscar. Da I’ll never fall in love again a I say a little prayer, passando per Make it easy on yourself, Reach out for me, Anyone who had a heart, The look of love, What the world needs now is love e Painted from memory, Bacharach è stato uno dei giganti della musica leggera del XX secolo.

Era cresciuto con il jazz e la musica classica. Non era scoccato subito il feeling con il rock and roll, quando questo genere era esploso negli anni Cinquanta. È andata a finire che a interpretare i suoi pezzi sono stati, tra gli altri, Elvis Presely e i Beatles, per esempio. E tantissimi altri, come ad Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Frank Sinatra, Cindy Lauper. Lo hanno cantato o campionato anche White Stripes, Twista e Ashanti. 48 successi da top ten nel suo repertorio, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni e 8 Grammy. Bucharach ha attraversato generazioni.

Al lavoro con il paroliere Hal David, ha scritto una lunga serie di canzoni di successo. È riuscito a entrare nella Top 10 dei migliori successi dagli anni ’50 al 21° secolo, e la sua musica è stata ascoltata ovunque, dalle colonne sonore dei film, alle radio agli impianti stereo domestici fino agli iPod. La sua interprete preferita è stata Dionne Warwick.

Due premi Oscar erano arrivati nel 1970 per la colonna sonora di Butch Cassidy and the Sundance Kid e per la canzone Raindrops Keep Fallin’ on My Head, e nel 1982 quando con la moglie paroliera Carol Bayer Sager vinsero il riconoscimento per Best That You Can Do, il tema del film Arturo. L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama gli aveva conferito il Premio Gershwin nel 2012. Si era lanciato negli ultimi anni in nuove sperimentazioni in collaborazioni con il rapper Dr. Dre.

