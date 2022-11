Carmelo La Bionda con il fratello Michelangelo era considerato tra gli inventori della disco music italiana. Le loro hit segnarono un’epoca: da One for you, one form me a Disco Bass, fino a tutte le collaborazioni con altri artisti. Carmelo La Bionda è morto sabato mattina a San Donato a Milano, aveva 73 anni. A dare la notizia il figlio Francesco Paolo e i familiari. I funerali si terranno martedì prossimo, 8 novembre, alle 14:30 alla chiesa di Santa Barbara e San Donato milanese.

La Bionda era nato a Ramacca, in provincia di Catania, aveva tre anni in più del fratello. Era cresciuto però nel quartiere popolare di San Luigi a Milano dove la famiglia si era trasferita nel 1954. Si era diplomato come perito elettrotecnico e aveva cominciato a scrivere canzoni nel 1970 con il fratello, spronati dalla casa discografica Ricordi. Il primo album venne pubblicato nel 1972: Fratelli La Bionda Srl. Il primo disco album è del 1977 e uscì con il nome d’arte D. D. Sound.

Il duo ebbe il suo periodo di maggior successo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. La loro Disco Bass divenne la sigla di una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana, La Domenica Sportiva. One for you, One for me è ancora oggi la loro canzone più famosa, fu un tormentone mondiale. Fu proprio la loro produzione di musica disco da ballare a renderli noti.

I La Bionda però furono anche ottimi produttori e collaboratori e autori di altri cantanti come Mia Martini, Ornella Vanoni e i Ricchi e Poveri. Con Fabrizio De André collaborarono alla registrazione dell’album Volume 8, realizzato con Francesco De Gregori, in cui i fratelli suonavano le chitarre. Hanno prodotto Amanda Lear, hanno scoperto i Righeira, hanno realizzato colonne sonore – tra gli altri per film di Bud Spencer e Terence Hill – e musiche per pubblicità.

Carmelo La Bionda era malato da circa un anno, combatteva contro un tumore.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte