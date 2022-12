È morto il giornalista sportivo Mario Sconcerti. Aveva 74 anni. A dare la notizia Il Corriere della Sera, il quotidiano per il quale tutt’oggi Sconcerti scriveva. Da alcuni giorni il giornalista era ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti di routine.

“Fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose”, si legge sul sito del quotidiano. Sconcerti è stato direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. È stato vice direttore vicario de La Gazzetta dello Sport.

Sconcerti aveva anche ricoperto il ruolo di direttore generale della Fiorentina. Nel 2008 ha vinto il Premio di giornalismo sportivo Nando Martellini. Ha scritto, tra gli altri diversi titoli, La differenza di Totti (Limina, 2004), Storia delle idee del calcio (Dalai Editore, 2009) e Il calcio dei ricchi (Dalai Editore, 2012).

“La moglie ha raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per rianimarlo. Ha commentato i Mondiali, fino al ricovero, una decina di giorni fa”, si legge ancora sul sito del Corriere.

