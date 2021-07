Stroncato da un infarto a soli 44 anni. È morto così l’attore Libero De Rienzo, napoletano, che aveva intrapreso la carriera nello spettacolo seguendo le orme del padre Fiore, già aiuto regista di Citto Maselli. Nato nel quartiere napoletano di Chiaia, a soli due anni si era trasferito con la famiglia a Roma, pur essendo legatissimo alla sua città natale. Lascia due figli di 2 e 6 anni, avuti con la moglie Marcella Mosca, costumista.

De Rienzo aveva vinto anche il David di Donatello, nel 2002, per la sua interpretazione da attore non protagonista per ‘Santa Maradona’ di Marco Ponti. Sempre con Ponti aveva lavorato in ‘A/R Andata + Ritorno‘ (2004), in cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada. Era stato anche sceneggiatore, nonché regista e attore, nella pellicola ‘Sangue – La morte non esiste’ con cui ottiene anche dei riconoscimenti.

Nel 2009 ottiene un grande successo di critica portando sul grande schermo la vita di Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino, ucciso nel 1985 dalla camorra, col film di Marco Risi ‘Fortapàsc’.

Nel 2014 è invece protagonista di ‘Smetto quando voglio‘, commedia diretta da Sydney Sibilia sulla vicenda di una banda di giovani laureati che si improvvisano spacciatori: De Rienzo parteciperà anche ai due sequel del film, ‘Smetto quando voglio – Masterclass’ e ‘Smetto quando voglio – Ad honorem’.

De Rienzo aveva anche lavorato in alcune produzioni televisive, tra cui il film tv ‘Più leggero non basta‘ (1998), con regia di Elisabetta Lodoli, e le miniserie tv ‘Nassiriya – Per non dimenticare‘ (2007), di Michele Soavi, e ‘Aldo Moro – Il presidente‘ (2008), regia di Gianluca Maria Tavarelli.

A trovare il corpo senza vita di De Rienzo, alle 20 di ieri sera in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma, è stato un amico dell’attore. Secondo l’Agi questo era preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, anche se sul corpo dell’attore non vi sarebbero segni di violenza.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni