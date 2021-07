L’attore Libero De Rienzo è morto a 44 anni. All’improvviso, a Roma, dove viveva. Lo ha reso noto la famiglia. De Rienzo era anche regista e sceneggiatore oltre che attore. Aveva vinto il David di Donatello nel 2002 per la sua interpretazione nel film Santa Maradona. In quel film aveva recitato affianco al protagonista Stefano Accorsi. De Rienzo aveva interpretato numerosi ruoli di successo soprattutto al cinema ma anche in televisione. Prevalentemente in commedie.

De Rienzo era nato a Napoli il 24 febbraio 1977. Aveva cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che era stato aiuto regista di Citto Maselli. L’attore è stato stroncato da un infarto.

È stato protagonista nel 2004 di A/R Andata+Ritorno con Vanessa Incontrada. Memorabile la sua interpretazione nel film di Fortapasc di Marco Risi, nel quale aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani assassinato dalla Camorra. Aveva lavorato anche a Smetto quando voglio, girato nel 2014, e seguito dai sequel Smetto Quando Voglio – Masterclass e Smetto Quando Voglio – Ad honorem. La saga diretta da Syndey Sibilia è diventata un piccolo cult. L’attore nel 2019 ha interpretato anche A Tor Bella Monaca non piove mai.

Sia per per Fortapàsc che per Smetto quando voglio era stato candidato al David di Donatello come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. L’attore, riporta l’Agi, è stato ritrovato morto in casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l’allarme lanciato da un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. Inutili i soccorsi dei sanitari. Il corpo è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano