Alle 9.50 di ieri mattina la stessa mail è comparsa nelle caselle di posta di centinaia di scuole italiane. Oggetto: «Avviso di pericolo». Il testo annunciava un ordigno nascosto nell’edificio in un sacchetto di plastica, con innesco a distanza: prometteva un «genocidio contro gli italiani» e aggiungeva che una bomba era stata collocata anche nell’auto della presidente del Consiglio. In pochi minuti, da Trieste a Potenza, i presidi hanno fatto ciò che il protocollo impone: allarme, aule svuotate, chiamata alle Forze dell’ordine.

Dietro tutto ciò c’è una mattinata perduta: lezioni interrotte e spesso non più riprese, bambini di elementari e nidi portati nei punti di raccolta, famiglie avvertite in fretta, vigili del fuoco, artificieri e unità cinofile impegnati a bonificare gli edifici aula per aula. Il tutto con il maltempo: sul Centro-Nord transita una perturbazione atlantica, con allerta arancione sull’Appennino emiliano e gialla tra Liguria e Toscana, e dove pioveva si è atteso all’aperto l’esito dei controlli. A Lucca c’è chi si è riparato sotto il gazebo di un parco giochi. Evacuare una scuola primaria è delicato con il sereno; sotto l’acqua, senza sapere dove tenere centinaia di bambini, lo è molto di più.

È la terza ondata contro le scuole in meno di un mese, dopo il 19 ottobre e il 2 novembre, quando un unico messaggio raggiunse 271 istituti. Nel frattempo, gli allarmi su venticinque voli europei e i sabotaggi ai frigoriferi dei supermercati. Né è una vicenda solo italiana: proprio nelle scorse ore una mail di minacce è arrivata a un gran numero di scuole dell’Irlanda del Nord, già colpite a ottobre insieme a Scozia, Ungheria e Serbia.

È qui che «guerra ibrida» smette di essere uno slogan. A chi organizza queste campagne non serve esplosivo: basta una casella violata per ottenere paura, disordine e un enorme dispendio di risorse pubbliche, perché lo Stato non può ignorare nemmeno la centesima minaccia falsa. Una regia unica non è dimostrata e nessuna autorità ha attribuito formalmente gli episodi a uno Stato; molti analisti vi leggono lo schema delle operazioni di disturbo ricondotte alla Russia, ipotesi che spetta alle indagini confermare. Resta la domanda scomoda: per quanto si può continuare a svuotare le scuole a ogni mail? Serve un criterio condiviso di valutazione rapida, che non lasci i presidi a decidere da soli in pochi minuti. Finché manca, chi ha scritto quella mail ottiene esattamente ciò che voleva.

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Paolo Crucianelli