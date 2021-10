Il 17 e 18 ottobre i cittadini di Melito dovranno tornare alle urne per il ballottaggio per scegliere il sindaco. La sfida sarà tra Luciano Mottola, candidato civico, col 41,16% dei voti, e Dominique Pellecchia, candidata della coalizione Pd-M5S, col circa 34%. Il terzo contendente alle elezioni è Nunzio Marrone, fermo al 27%. Gli scrutini non sono ancora chiusi ma le proiezioni sembrano essere queste.

L’affluenza a Melito è del 63,97%, più alta rispetto alle ultime elezioni quando l’affluenza si fermò alle 62,60%. Dunque a Melito sarà ballottaggio perché nessuno dei tre contendenti è riuscito a raggiungere il 50% +1 dei voti validi.

Le coalizioni

Dominique Pellecchia (Partito Democratico – FreeMelito – L’Asinello – Movimento 5 Stelle – Melito libera – Davvero Ecologia & Diritti – Liberi Amo Melito)

Luciano Mottola (Cambiamo insieme Melito – Melito nel cuore – Fratelli d’Italia – #DifendiamoMelito#Conte – I Riformisti – Melito Più – Spazio ai giovani – Mottola Sindaco Prima Melito – Melito in Movimento – Terra e Vita)

Nunzio Marrone (Gente Comune – Lega Salvini Premier – Catello Maresca – Pensiero Comune – Nunzio Marrone Sindaco – Forza Italia)

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

