Habemus data infine. Quella delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Si voterà nei giorni del 3 e del 4 ottobre. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Il decreto che fissa la data è stato adottato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Lo ha comunicato lo stesso Viminale. Il decreto fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. La data doveva essere individuata in un intervallo tra il 15 settembre e il 15 ottobre. E anche su questo i partiti avevano trovato terreno fertile per lo scontro.

Il Partito Democratico di Enrico Letta aveva proposto le consultazioni a settembre, per scongiurare assembramenti in autunno inoltrato a causa della variante Delta. “Fare le elezioni a settembre significa fare le liste a ferragosto – aveva ribattuto il segretario della Lega Matteo Salvini – non scherziamo, si vota il 10 ottobre”. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi aveva firmato lo scorso marzo il decreto di rinvio-Elezioni in autunno.

I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

