Dopo aver presentato l’avvio dei lavori della Galleria della Vittoria a Napoli, Alessandra Clemente ha presentato oggi le proprie dimissioni da Assessore comunale con una nota inviata al Sindaco Luigi de Magistris. “Termina oggi la mia esperienza da assessore comunale. Negli ultimi otto anni ho svolto questo ruolo con tenacia, passione e abnegazione, non lesinando tempo ed energie in nome del mandato che mi è stato affidato, a servizio della città di Napoli”, ha scritto Clemente in una nota.

“Ringrazio Luigi de Magistris per l’impareggiabile fiducia accordata nel 2013 a una ragazza di 25 anni, tutti i colleghi e il personale degli uffici del Comune che mi hanno accompagnato nel corso di questa lunga esperienza istituzionale”.

La scelta arriva giusto il giorno dopo l’avvio dei lavori alla Galleria della Vittoria. E la candidata a sindaco lo sottolinea in un lungo post su Facebook: “Fino a ieri è stato prevalente il tempo dedicato a obiettivi fondamentali, al tempo stesso cruciali e difficili, come l’avvio dei lavori della Galleria Vittoria. Portati a termine, per l’immediato presente e futuro della città, con senso di responsabilità, sento di poter terminare la mia esperienza da assessore, per portare avanti la mia candidatura a Sindaco di Napoli”.

E ancora: “Il mio impegno per le napoletane e i napoletani non termina qui, non ho intenzione di disperdere il bagaglio di esperienza e studio maturato in questi anni. Nelle prossime settimane mi dedicherò totalmente, assieme alle donne e agli uomini della coalizione che mi sostiene, a mettere le basi per un ulteriore salto di qualità nel percorso politico intrapreso. Lavorare per la propria città è l’esperienza più intensa e gratificante che un napoletano possa vivere”.

La notizia delle dimissioni da ruolo di assessore, attesa da tempo e richiesta anche da più parti politiche, arriva il giorno dopo la bufera di polemiche che ha travolto l’ex assessora proprio su quei lavori iniziati dopo 10 mesi di stop e che si prevede dovrebbero terminare tra 4 mesi.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

