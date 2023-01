L’accordo è in dirittura d’arrivo, i nomi pure. L’intesa tra maggioranza e opposizione è ormai prossima e il Parlamento, riunito in seduta comune oggi alle 16, potrebbe eleggere i dieci componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. I nuovi consiglieri laici dovranno essere scelti tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio: lo scrutinio, come sempre, sarà segreto e per l’elezione servirà la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Ma a questo giro l’elezione è “inedita” per almeno tre novità: per la prima volta il Csm viene eletto dalle Camere ridotte per la riforma che ha ‘tagliato’ i parlamentari, così come è all’esordio l’elezione di dieci membri laici e non più otto (come stabilito dalla riforma dell’ex ministro Marta Cartabia), ed è la prima volta (altro effetto della riforma) che le candidature devono essere formalizzate prima del voto.

Stando agli ultimi rumors, l’accordo prevede sette nomine per la maggioranza e tre per l’opposizione, con un membro a testa per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. Nella maggioranza invece quattro i candidati in quota Fratelli d’Italia, due per le Lega e uno di Forza Italia.

Il partito della premier Giorgia Meloni avrebbe indicato Giuseppe Valentino (ex sottosegretario alla Giustizia), Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli. La Lega confermerebbe l’uscente Fabio Pinelli, avvocato iscritto all’albo di Padova, e l’ex senatore Francesco Urraro, mentre Forza Italia punta su Enrico Aimi.

Nel campo dell’opposizione il Partito Democratico voterà il costituzionalista dell’università di Pisa Roberto Romboli, Michele Papa dovrebbe essere il rappresentate del Movimento 5 Stelle mentre Ernesto Carbone, ex deputato ed avvocato, per il Terzo Polo di Calenda e Renzi.

L’unica incognita, sottolinea l’Ansa, sembra sia quella della candidatura femminile che se anche verrà individuata, come prevede la legge che cerca di tutelare la parità di genere, potrebbe non essere votata.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha già informato che in caso di “fumata nera” nella seduta di oggi pomeriggio, deputati e senatori saranno riconvocati a oltranza ogni settimana.

