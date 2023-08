Mentre prepara le prossime elezioni al Parlamento Europeo che si terranno a giugno 2024, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha dichiarato durante la sua Convention odierna nella città orientale di Magdeburgo che l’Unione Europea è un “progetto fallito nella sua forma attuale”.

Il partito nei sondaggi conta di un sostegno tra il 19% e il 22% ed ha recentemente vinto le elezioni nelle regioni orientali della Germania per guidare una amministrazione regionale per la prima volta dagli anni ’30. Ciononostante le parole dell’ AfD risuonano già più dolci rispetto alla posizione presa a giugno, quando si auspicava una “dissoluzione ordinata dell’UE”, posizione decisamente più radicale della “Dexit”.

“L’UE – è stato affermato quest’oggi – ha completamente fallito in tutti i settori importanti, inclusa la politica migratoria e quella climatica e nell’Euro come valuta”. Nei piani politici dell’AfD c’è quello di rifondare l’Unione come “Federazione di nazioni europee”, con priorità rivolte alla protezione delle frontiere, l’autonomia strategica nella politica di sicurezza e la conservazione delle “diverse identità” in Europa. Un’ “Europa di patrie, una comunità europea di stati sovrani e democratici”.

La convention ha anche finalizzato la lista di 35 candidati dell’AfD per le elezioni del Parlamento Europeo del prossimo anno. Maximilian Krah, già membro dell’EP dal 2019 è stato scelto lo scorso fine settimana come candidato principale con il 65,7% dei voti.

Redazione

Luca Frasacco