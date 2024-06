Era impegnata nelle operazioni in uno dei seggi elettorale di Qualiano, in provincia di Napoli, quando ieri sera in segno di protesta per la paga troppo bassa ha deciso di abbandonare la sua posizione. Troppo pochi i 110,40 euro destinati a ricompensare il suo lavoro in questi giorni. E così la ragazza di 24 anni è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per abbandono di seggio senza legittimo motivo, non avendo più fatto ritorno fornendo giustificazioni senza fondamento. Nonostante la sua assenza, le operazioni nel seggio sono proseguite con regolarità, senza subire rallentamenti.

Quanto guadagnano gli scrutatori e i presidenti di sezione alle Europee

Tante le polemiche in questi giorni per la retribuzione degli scrutatori. Un lavoro che spesso viene spalmato su 3-4 giorni di lavoro e che ha natura forfetaria. La presenza richiesta infatti si aggira sulle 30 ore, anche se tra imprevisti e preparativi si supera facilmente. Le indennità vengono stabilite dalla circolare n. 34/2024 che è più generosa con i Presidenti, che arrivano a 138 euro. Le somme si riducono però per i “seggi speciali” (come ospedali e carceri) dove in vista del minor lavoro il forfait è di 56 euro per gli scrutatori e 82 euro per i presidenti, mentre crescono del 15% dove i seggi europei sono abbinati a quelli amministrativi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco