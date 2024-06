Un tema cruciale del prossimo voto, messo a fuoco da Repubblica quest’oggi, è l’offensiva in atto specialmente su internet e sui social network da parte della propaganda russa. Già nelle ultime ore centinaia di messaggi hanno raggiunto i profili Facebook, Twitter, Instagram e TikTok di almeno un milione e mezzo di utenti; un numero certamente destinato a salire nelle prossime ore tra Italia, Germania, Francia e Polonia. L’invito rivolto ai tanti elettori è quello di non presentarsi alle urne questo fine settimana, sottolineando l’inutilità del voto per l’Europa e il fatto che l’Unione sia gestita da burocrazie opprimenti, rimarcando la natura di un’Istituzione inutile.

Un voto contro i nemici della democrazia

L’obiettivo è quello di rafforzare partiti anti-sistema e fare breccia in quelle fasce di elettorato che sono tendenzialmente contrarie o insensibili, o favorevoli a tutti i richiami negativi che possono minare un rafforzamento dell’Unione.

Il messaggio che dovrebbe ispirare le forze politiche, se non vogliamo cadere nella propaganda di Putin che ha il pieno interesse a trovarsi di fronte un’Europa debole e divisa, fatta di tanti piccoli Stati che non contano niente, è che è bene andare a votare per rafforzarla. È questo l’unico modo per sconfiggere i nemici della democrazia.

Tratto da RifoNews il podcast del direttore Claudio Velardi di giovedì 6 giugno

© Riproduzione riservata

Claudio Velardi