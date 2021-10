Tra i 40 nuovi consiglieri di Napoli ben 27-28 dovrebbero far parte delle coalizione del sindaco Gaetano Manfredi. All’opposizione ci saranno invece 12-13 consiglieri.

In attesa dell’ufficializzazione, nella maxi maggioranza dell’ex Rettore e ministro dell’Università dovrebbero far parte sette consiglieri del Partito Democratico, cinque della Lista Manfredi Sindaco, cinque del Movimento 5 Stelle, più altri dieci delle altre liste a supporto del neo sindaco. Qui i dati di tutte le liste e i partiti.

I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Quando mancano poco meno di 50 seggi da scrutinare su 884 totali, tra i dem boom di preferenze per Gennaro Acampora (4.132), Enza Amato (4.030) e Salvatore Madonna (3.632). Seguono Mariagrazia Vitelli (2.665), Aniello Esposito detto Bobo’ (2.558), Pasquale Esposito (2.145), Tommaso Nugnes (1.735). Primo dei non eletti Pasquale Farinelli (1.433).

Nella Lista Manfredi Sindaco vola il giovane Walter Savarese (2.460). Bene anche Luigi Musto (1.652), Fulvio Fucito (1.355), Sergio Colella (1.350). Testa a testa infine tra l’avvocato antimovida Gennaro Esposito (1.261), Diomede Falcone (1.182).

Nel Movimento 5 Stelle volano i fuoriusciti della Giunta de Magistris. L’ex assessore allo Sport Ciro Borriello è primo con 1.030 voti. Seguono Flavia Sorrentino (994, ex Sportello Difendi la città) e Salvatore Flocco (816). In corsa anche Fiorella Saggese (752), l’avvocato Gennaro Demetrio Paipais (670) e Francesca Lucia Menna (651, ex assessore Pare Opportunità).

Nella lista Azzurri per Napoli dell’ex Forza Italia Stanislao Lanzotti sicuri del seggio Anna Maria Maisto (2.460) e Pepe Massimo (2.211). Altri due consiglieri dalla lista Napoli Libera: bene l’uscente Nino Simeone (2.399) e Massimo Cilenti (884). Non dovrebbero farcela Lucio Acciavatti (800) e l’ex vicesindaco Raffaele Del Giudice (749).

Due consiglieri anche alla Città di David Lebro: primo Roberto Minopoli (1.841, figlio dell’ex consigliere comunale Umberto, scomparso qualche anno fa), seguito da Pasquale Sannino (1.687) e Roberta Giova (1.246).

Un seggio a Napoli Solidale con l’ex assessore al Welfare Sergio D’Angelo (3.079), che nei mesi scorsi ha ritirato la propria candidatura a sindaco per sposare la colazione Manfredi. Un seggio anche per Adesso Napoli con Gennaro Rispoli (1283) che precede Francesco Iorio (1.166) e Giovanni Bianco (1.002).

Un consigliere anche per Europa Verde di Francesco Emilio Borrelli con il candidato Luigi Carbone (1.229) che batte la professoressa Maria Luisa Iavarone (845), la mamma del giovane Arturo, brutalmente accoltellato anni fa da una babygang. Per Centro democratico dovrebbe spuntarla Carlo Migliaccio (1.424), per la lista Moderati Luigi Grimaldi (1.567) è in vantaggio su Domenico Palmieri (1.326) e Vincenzo Torino (1.072). Nessun consigliere per Repubblicani Democratici, sotto la soglia del 2%.

I CONSIGLIERI ELETTI ALL’OPPOSIZIONE

Tra i banchi dell’opposizione la coalizione di Catello Maresca dovrebbe avere almeno otto seggi (compreso quello del pm in aspettativa). Due dovrebbero andare ad Antonio Bassolino e due ad Alessandra Clemente.

Nella coalizione Maresca due consiglieri a Forza Italia: si tratta della sorpresa Domenico Brescia (3.576) e dell’uscente Salvatore Guangi (2.995). Dovrebbe essere fuori Iris Savastano nonostante i 2.606 voti. Altri due seggi vanno a Fratelli d’Italia con Giorgio Longobardi, candidato del consigliere regionale Marco Nonno, primo con 1.560 preferenze, seguito da Gennaro Castiello (1.099). Niente da fare per Alessandra Caldoro, sorella dell’ex governatore Stefano, ferma a poco meno di 700 voti, e Luigi Rispoli con poco più di 800 preferenze.

Un consigliere per Essere Napoli (Rosaria Borrelli, 1.686 voti), Napoli Capitale (Bianca Maria D’Angelo con circa 600 preferenze) e Cambiamo! (Rosario Palumbo con 907 voti).

Oltre ad Antonio Bassolino, che ha annunciato che sarà in Consiglio Comunale, dentro anche uno tra Salvatore Lange (823), Marco Gaudini (797) e Salvatore Guerriero (756). Tutti e tre della lista Bassolino x Napoli.

Due seggi, infine, per Alessandra Clemente. Oltre all’ex assessora ai Giovani, è corsa tra Claudio Cecere (1.038) e Rosaria Galiero (875).

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

