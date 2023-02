La Lombardia sceglie il suo nuovo Presidente e il Consiglio regionale. Con la chiusura dei seggi elettorali alle ore 15, la Regione più popolosa d’Italia e ‘locomotiva economica’ del Paese scegli dopo due giorni di voti l’erede di Attilio Fontana, governatore uscente della Lega e del centrodestra.

Un voto, quello in Lombardia (ma anche nel Lazio), che è anche un primo test per il governo di Giorgia Meloni, eletto lo scorso 25 settembre. A sfidare l’uscente Fontana ci sono tre candidati: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra sostengono l’eurodeputato Dem Pierfrancesco Majorino; Letizia Moratti, ex vicepresidente proprio della giunta Fontana, corre con due simboli, la sua lista civica e il Terzo Polo di Azione Italia Viva. Per Unione Popolare invece la candidata è Mara Ghidorzi.

Le elezioni regionali sono a turno unico: vince chi prende più voti tra i candidati, senza ballottaggio. Per permettere poi al vincitore di poter contare su una maggioranza in consiglio regionale, è previsto un premio. In Lombardia alle liste collegate al presidente eletto è assegnato almeno il 55% dei seggi, se il vincitore ha ottenuto almeno il 40% dei voti alle urne; se invece ha preso più del 44% dei voti, alla sua coalizione sarà assegnato il 60% dei seggi.

LA DIRETTA

Ore 15:10 – Con 1.288 Comuni scrutinati su 1.504 l’affluenza in Lombardia per il voto alle Regionali è del 41,54%. Alla scorsa tornata nel 2018 l’affluenza fu del 73,87%

Ore 15:05 – In base all’Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l’1 e il 3%.

Ore 15 – Si sono chiuse in questi minuti le urne elettorali. A breve l’inizio dello spoglio dei voti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro