Si sono chiusi alle 15 i seggi elettorali delle due Regioni più importanti e popolose d’Italia, Lazio e Lombardia, i cui elettori sono stati chiamati ad eleggere i nuovi presidente e i rispettivi Consigli regionali.

Le urne, aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 febbraio, si chiudono con l’immediato spoglio dei voti dei 12 milioni di aventi diritto, praticamente un italiano su quattro.

Un turno elettorale dall’importante valenza anche nazionale: si tratta infatti del primo banco di prova anche per l’esecutivo di destra-centro a guida Giorgia Meloni, che da una parte vuole confermare il controllo della Lombardia e dall’altra strappare al centrosinistra il Lazio, possibilmente lanciando la definitiva Opa sul centrodestra ‘schiacciando’ gli alleati Lega e Forza Italia.

I candidati in Lazio e Lombardia

Nel Lazio gli sfidanti sono cinque. Per il centrodestra Francesco Rocca: con lui 6 liste, tra le quali Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Civica Francesco Rocca Presidente, Noi moderati – Rinascimento Sgarbi e Unione di centro. Per il centrosinistra Alessio D’Amato: 7 liste, tra cui Pd, Lista Civica d’Amato Presidente, Azione-Italia viva, Alleanza verdi-sinistra e +Europa – Radicali – Volt, Partito socialista italiano e Demos Democrazia Solidale. Per il Movimento 5 Stelle c’è Donatella Bianchi: 2 liste, quella del M5s e quella del Polo progressista. Tre gli outsider: Rosa Rinaldi per Unione popolare di Luigi De Magistris e Sonia Pecorilli per il Pci.

In Lombardia i candidati sono quattro. Il centrodestra sta con il leghista Attilio Fontana, con le liste di Fratelli D’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi, Lombardia Ideale Fontana Presidente. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra sostengono il dem Pierfrancesco Majorino (4 liste, c’è pure una civica). Letizia Moratti, ex vicepresidente della giunta Fontana, corre con due simboli: la sua lista e quella di Azione-Italia viva. Poi Mara Ghidorzi per Unione popolare.

LA DIRETTA

ORE 15:10 – Con 1.288 Comuni scrutinati su 1.504 l’affluenza in Lombardia per il voto alle Regionali è del 41,54%. Alla scorsa tornata nel 2018 l’affluenza fu del 73,87%.

Con 274 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza alle ore 15 per le Regionali del Lazio è al 42,89%. Alla scorsa tornata di elezioni nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%.

Ore 15:07 – In base all’Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% seguito da Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34%; terza la candidata M5S Donatella Bianchi la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.

Ore 15:05 – In base all’Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l’1 e il 3%.

Ore 15 – Si sono chiuse in questi minuti le urne elettorali. A breve l’inizio dello spoglio dei voti.

