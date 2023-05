Dopo la batosta elettorale e il successo dei partiti di destra, il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha rassegnato le proprie dimissioni, convocando elezioni anticipate per il prossimo 23 luglio. Nel corso di un discorso televisivo, Sanchez ha annunciato di aver comunicato al re Felipe VI, capo dello Stato, la sua “decisione di sciogliere il Parlamento e di procedere alla convocazione delle elezioni generali” che si terranno “domenica 23 luglio”.

“Ho appena avuto una conversazione con il re, in cui ho comunicato a Sua maestà la decisione di convocare un Consiglio dei ministri straordinario questo pomeriggio per dissolvere le Corti e procedere alla convocazione delle elezioni generali” ha dichiarato Sanchez davanti al palazzo della Moncloa. “Sebbene le votazioni di ieri” siano state “regionali e comunali, hanno un significato che va oltre“, “come premier e segretario generale del Psoe assumo in prima persona la responsabilità dei risultati e credo necessario dare una risposta” e far esprimere sul nostro mandato “la volontà popolare”, ha aggiunto il leader

Le elezioni amministrative dello scorso weekend il Psoe, il Partito socialista del premier, ha perso praticamente tutti i posti che contano come la Comunità Valenciana, l’Extremadura e Siviglia, ed è riuscito a mettere a segno un risultato molto buono solo nella Castilla-La Mancha, dove Emiliano Garci’a-Page conserva la maggioranza assoluta.

A trionfare il partito popolare, mentre il Psoe ha perso sei dei nove governi regionali che guidava e 15 dei 22 capoluoghi di provincia. “Abbiamo ottenuto una chiara vittoria e la Spagna ha mosso i primi passi verso una nuova era politica”, ha esultato il leader Alberto Nunez Feijoo. Da qui la decisione di Sanchez di fare un passo indietro e tornare al voto a luglio.

