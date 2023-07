Nonostante la vittoria di Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez si prepara al ritorno al governo formando una nuova alleanza grazie all’astensione di Junts, la coalizione di Carles Puigdemont.

Trapela ottimismo dalle parole di Pedro Sanchez, che apre le porte ad un suo nuovo insediamento alla guida del un governo, scongiurando l’ipotesi del ritorno alle urne.

Così come riportano i media spagnoli, durante la riunione dell’esecutivo socialista, lo stesso premier avrebbe espresso ai suoi un messaggio chiaro e incoraggiante: “Questa democrazia troverà la formula della governabilità: undici milioni di persone hanno votato per andare avanti”. Sanchez sembra dunque in grado di proseguire, passando per la maggioranza relativa in seconda votazione e i potenziali 172 voti contro 171, ossia la somma di Psoe e Sumar nonché di tutti i regionalisti, tranne i catalani di Junts che potrebbero astenersi.

Redazione

Luca Frasacco