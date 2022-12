Parlare ‘in corsivo’ è l’ultima moda esplosa tra i più giovani. E la ‘prof’ indiscussa del corsivo è Elisa Esposito, 19 anni, star di TikTok dove è seguita da 200mila persone, Instagram e anche di OnlyFans. Da poco è in libreria anche il suo libro: “Amiœ. Il manuale del cörsivœ”. Diplomata estetista, Elisa Esposito a 19 anni, è già una star del web. “Sono timida, ripeto. Sui social è tutto più facile”, ha detto, intervistata dal Corriere della sera.

Spiega cos’è il corsivo e di com’è nata l’idea di farne un manuale.” Vocali dilatate, qualche ‘o’ che diventa una ‘e’, una presa in giro dei toni delle ragazze bene di Milano. Ma è una cosa da ragazzi. Non ho mai capito perché ai boomer interessi tanto”, ha detto. L’idea del libro è nata dalle sue “lezioni” di corsivo su TikTok ed è stata in realtà una richiesta da parte dell’editore, Mondadori Electa. E le critiche non sono tardate ad arrivare: “Sono sommersa dalle critiche. Ma me lo ha chiesto Mondadori Electa: io capisco gli snob, capisco che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così”.

Elisa Esposito ammette di non essere una lettrice accanita e racconta che tra i suoi fan ci sono soprattutto ragazzi tra i 6 e i 17 anni che apprezzano la sua ironia. “Molti adulti sembrano non capirla. I bambini, io ve lo dico, la capiscono”, ha continuato. Elisa Esposito ha un seguito probabilmente diverso su OnlyFans di cui preferisce non parlare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’abbonamento al suo canale costerebbe 15 euro al mese e non ci sarebbero contenuti erotici ma solo qualche foto al massimo in costume.

Racconta del suo passato da estetista. “Mi piaceva, tranne le ore di massaggio: sempre le stesse manovre”, racconta degli anni al liceo: “Prima ho fatto due anni di turistico, ma non mi piaceva, non ero portata, c’erano economia, inglese, francese…”, e al giornalista che le sottolinea il paradosso di aver inventato il corsivo risponde: “Ma non l’ho inventato io il corsivo… Non lo so chi lo ha inventato, alcuni dicono che è in una canzone… ma non è così importante, no?”.

Parlando del futuro risponde che non si stancherà mai di TikTok e che comunque se la sua avventura sui social dovesse finire “in un centro estetico come estetista non mi vedo. Make-up artist, che poi è la cosa per cui ho cominciato la scuola, invece sì”, ma “Finché ce n’è, io resto qui. Sui social”.

