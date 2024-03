Un paio di mesi fa, Elon Musk era stato accusato di fare uso di droghe ricreative, tanto che alcuni dirigenti di Tesla e SpaceX sul Wall Street Journal si erano detti preoccupati per una sua possibile dipendenza. Oggi è stato lo stesso miliardario, già ospite alla convention di Fratelli d’Italia Atreju, ad ammettere di far uso di ketamina. Un uso prescritto dal medico per un trattamento periodico di “cicli chimici” che potrebbero portare a sintomi simili a quelli della depressione.

Elon Musk e l’uso di ketamina “nell’interesse degli investitori”

Musk ne ha parlato durante un’intervista all’ex anchor della Cnn, Don Lemon. Per il super miliardario, il suo uso di ketamina “è nel miglior interesse degli investitori“. A Wall Street, l’unica cosa che conta “è l’esecuzione e quel che si fa. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo” ha aggiunto Elon Musk. L’imprenditore, dopo le notizie su una sua presunta dipendenza dalle droghe ricreative, aveva detto di aver sempre superato i vari test antidroga.

Elon Musk e l’incontro con Donald Trump

Nell’intervista, pubblicata anche su YouTube, Elon Musk ha poi trattato questioni più politiche e del suo rapporto con Donald Trump. In particolare, ha precisato sia il suo incontro avvenuto nelle scorse settimane con l’ex presidente, sia la possibilità di una sua donazione per la campagna presidenziale negli Usa: “Non pagherò i sui conti per i legali. Non mi ha chiesto nessuna donazione”. L’incontro tra i due, invece, è avvenuto abbastanza casualmente. Musk ha raccontato di aver fatto colazione a casa di un amico. “Mi ha detto ‘viene anche Trump, ci sono problemi?’ Gli ho detto di no” ha ammesso il miliardario di origini sudafricane. “Ha parlato soprattutto lui, all’ex presidente piace parlare. Non ricordo che abbia detto qualcosa di nuovo, che non avesse già detto pubblicamente”, ha detto Musk, non escludendo la possibilità di appoggiare uno dei due candidati alla Casa Bianca, Joe Biden e Trump: “Se lo farò, spiegherò il perché”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani