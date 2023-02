Il pizzaiolo Errico Porzio non si ferma più e prosegue con l’espansione e con le aperture di nuove pizzerie. Dal primo locale a oggi sono passati 20 anni. Ma se nei primi 15 anni di attività il Maestro pizzaiolo si è concentrato sulla sede storica di via Cornelia dei Gracchi, negli ultimi cinque anni ha aperto una quindicina di pizzerie. Infatti, al momento, i locali che portano il suo nome sono divisi in tre format differenti: Errico Porzio, al Solito Porzio e Porzioni di Pizza.

Porzio in un recente video ha spiegato la formula con cui ha aperto le nuove pizzerie. Tutte gestite direttamente dal pizzaiolo stesso, ma col supporto di alcuni soci lavoratori e non investitori. Una formula vincente che mette al centro della propria strategia la qualità del prodotto finale: la pizza. Si perché nelle pizzerie di Errico Porzio è la pizza la vera protagonista. Da quelle classiche alle innovative ce n’è per tutti i gusti. Forse la più celebre è la pizza Poker: quattro gusti, di cui uno ripieno fritto, che ripercorrono tutta la tradizione culinaria napoletana.

ERRICO PORZIO SUL LUNGOMARE DI NAPOLI – Con un video pubblicato sui suoi canali social Errico Porzio ha voluto stoppare delle speculazioni in merito a presunte “sfide” tra pizzaioli per annunciare l’apertura della nuova sede di via Partenope. Ma nel farlo ha ovviamente dato dei dettagli in più e molto interessanti. Infatti ha annunciato che dove sta sorgendo la sua nuova pizzeria avrebbe dovuto aprire un McDonald’s. In uno dei tratti più frequentati dai turisti ci sarebbe stato spazio per i panini con hamburger, e allora non è meglio che ci sia una pizzeria che è il cibo della tradizione napoletana?

I TAVOLI PER MENO ABBIENTI – All’interno della struttura ci sarà una sala per il popolo chiamata “Ccà se magna e nun se pava” dove ci saranno alcuni tavoli destinate a persone e famiglie meno abbienti che potranno mangiare a prezzi simboloci.

LA NAPOLETANITÀ – Infine Porzio rivendica la sua napoletanità: “In quel locale del lungomare doveva aprire un McDonald’s. Invece aprirà una pizzeria di un napoletano, quindi mettete da parte la cattiveria e la malizia e siate orgogliosi“.

Piero de Cindio

