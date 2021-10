Terribile incidente sull’Asse mediano. A perdere la vita un uomo di 51 anni. Si chiamava Carmine Barrese ed era originario di Secondigliano, Napoli Nord. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Per il 51enne non ci sarebbe però stato nulla da fare.

Barrese era molto conosciuto nel quartiere dove viveva. Faceva l’imbianchino. A riportare per primo la notizia del tragico schianto Cronache di Napoli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato travolto da un’altra automobile dopo essere sceso dalla sua automobile. A quanto pare perché la macchina sulla quale viaggiava era in panne.

Non ci sarebbe stato niente da fare per i soccorsi intervenuti sul posto dell’incidente. Il punto preciso della tragedia nel tratto tra Afragola e Frattamaggiore, in direzione Lago Patria. Centinaia i messaggi di cordoglio e incredulità per la tragica morte dell’uomo. “Non ti dimenticheremo mai”, si legge su Facebook. “Non ci posso credere”.

