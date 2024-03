“Giorgia non ha sciolto la riserva”. Arianna Meloni, responsabile della segreteria e del tesseramento di Fratelli d’Italia, non dà ancora una risposta definitiva sulla sua candidatura alle prossime Europee. Lo dichiara parlando ai giornalisti a margine del congresso FdI a Roma. “Deciderà lei, sta facendo le sue valutazioni, attendiamo”. Ma un indizio sul futuro lo concede: “Io sono orientata per il no, Preferisco stare dietro le quinte, occuparmi dell’organizzazione, del partito, sento che in questo ruolo riesco a mantenere più lucidità, mi piace quello che faccio. È ovvio – precisa – che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro”.

L’attacco al PD sulle donne capolista

Davanti alla stampa arriva anche la critica al PD sul tema delle donne capolista per le Europee: “È il partito delle acclamazioni, noi abbiamo il presidente del Consiglio donna, a casa nostra gente che lavora e che è brava non deve donna o uomo. Chi è bravo e lavora avrà dei ruoli meritevoli. È una questione di merito”.

