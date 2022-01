I conduttori dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest saranno Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La notizia è stata data da AdnKronos, appresa da “fonti ben informate”. Ancora in forse la partecipazione di Mika, che potrebbe far parte della squadra. Il nome del cantante anglo-libanese era stato già dato lo scorso ottobre. Nessuna conferma è mai arrivata sull’indiscrezione. L’Eurovisione Song Contest 2022 si terrà a Torino, dopo la vittoria a Rotterdam dei Maneskin lo scorso anno, che ha portato la manifestazione in Italia.

Secondo AdnKronos l’accordo di massima “già ci sarebbe”. Da definire la partecipazione di Mika. La scelta sarebbe caduta sui tre profili, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, per la loro conoscenza della lingua inglese. L’annuncio del cast, si legge ancora, dovrebbe arrivare dal palco del Festival di Sanremo durante la seconda serata, nella quale sarà ospite proprio Laura Pausini.

Il nome di Cattelan era stato quello più spesso pronunciato nei mesi scorsi. Il presentatore è reduce della sua prima esperienza in Rai da One man show con la trasmissione Da Grande, durante la quale si era di nuovo detto disponibile a presentare “il più grande evento mondiale dopo il Super Bowl”. Stefano Coletta, direttore di Rai1, aveva ribadito: “Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2022? Lo vedo più adatto all’Eurovision o per il primo late show della rete ammiraglia”. E infatti a Sanremo ci sarà ancora una volta Amadeus, alla sua terza edizione consecutiva da conduttore e direttore artistico, al via la settimana prossima, dall’1 al 5 febbraio.

Per Laura Pausini sarebbe una sorta di esordio invece alla conduzione. Di certo potrà contare sulla sua allure internazionale. Mika è invece volto noto in tutto il mondo per la musica e in Italia ha lavorato alla conduzione di Stasera casa Mika e da coach al talent show X Factor tra le altre cose.

Domani il “taglio del nastro” dell’edizione con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, alla presenza di alti funzionari Rai ed Ebu. La manifestazione si terrà il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico del capoluogo piemontese. Sabato scorso la Rai aveva inoltre reso noto il logo di Eurovision Song Contest 2022. L’Italia punta sul concept “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty” di cui oggi saranno rivelati i dettagli ma che punta evidentemente a giocarsi la carta delle bellezze del nostro Paese.

