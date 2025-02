Da una parte la Fiorentina che ha lavorato più giorni per portarlo alla corte di Raffaele Palladino, dall’altra l’entrata a gamba tesa del Marsiglia che ha creato un’asta last minute. Entro mezzanotte Nicolò Fagioli conoscerà il suo futuro, in bilico tra Italia e Francia.

Fagioli tra Fiorentina e Marsiglia

Per la Juventus era arrivata un’offerta grattacapo dai viola: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta bassa dalla dirigenza bianconera, intenzionata a chiederne 20. Contemporaneamente si è fatto sotto il Marsiglia. Per aggiudicarsi il centrocampista il club allenato da Roberto De Zerbi ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze e alla qualificazione in Champions League. Ipotesi che non garantirebbero un’entrata sicura nelle casse bianconere, per questo i dirigenti starebbero spingendo per rendere il riscatto più facile da raggiungere. In attesa di un rilancio da parte della Fiorentina anche Fagioli è chiamato a dare una preferenza in breve tempo: dopo dieci anni in bianconero (una storia iniziata nel settore giovanile), sembrerebbe arrivato il momento dell’addio.

