Mauro Buschini corre in lungo e in largo da diversi mesi e con lui tantissimi cittadini che vogliono trasformare il territorio ciociaro in un luogo più vivibile. I rapporti delle associazioni ambientaliste non sono buoni, Frosinone è maglia nera e l’inquinamento fa registrare tassi allarmanti per la popolazione. Questo è uno dei motivi che ha spinto il consigliere con tessera PD ad avviare uno dei più grandi progetti green della regione Lazio.

Un festival itinerante di 10 tappe monotematiche che proprio ieri sera, a Veroli, ha ottenuto il plauso anche del neo Rettore dell’Università di Cassino professor Marco Dell’Isola. “Festival dell’Ambiente” questo il titolo della prima edizione che vede, a ogni appuntamento, centinaia di cittadini pronti a sottoscrivere impegni col pianeta.

“Non dobbiamo più pensare al futuro, dobbiamo agire nel presente perché l’emergenza la stiamo vivendo e subendo. Le temperature stanno condizionando la nostra vita ora. Quindi, se vogliamo salvarci, dobbiamo agire subito. Il pianeta continuerà a esistere, a rischio è l’uomo!”. Così Buschini a una fitta platea nella suggestiva città di Veroli durante l’ennesima tappa del suo Festival.

Tanti i riconoscimenti del panorama politico nazionale per l’azione di sensibilizzazione promossa dall’ex presidente del Consiglio regionale che ora guarda già alla prossima tappa di Pontecorvo dove, un parterre tecnico, relazionerà sui rischi del dissesto idrogeologico che riguardano il nostro Paese. Gli appuntamenti termineranno ad Anagni il 7 novembre ma si pensa già alla seconda edizione e alla condivisione del “Festival Ambiente di Buschini” con altre provincie italiane che, sin dall’inizio, seguono il progetto di divulgazione ambientale nato a Frosinone e pronto a crescere in tutta Italia.

© Riproduzione riservata

Redazione