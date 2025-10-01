Grande successo per il Fight For Naples (F4N) l’evento creato dalla Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, organizzato insieme a Edenlandia, patrocinato dal Comune di Napoli e dal Coni, con il sostegno della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e della Federkombat. La kermesse, nata per unire sport e intrattenimento, con l’obiettivo di esaltare i valori delle discipline da combattimento, si è svolta nella cornice di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Oltre 80 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sul ring allestito al PalaEden di Edenlandia. Boxe e K-1 le discipline protagoniste. Lo scorso sabato, 27 settembre, sono andate in scena le eliminatorie. Giovani fighters, uomini e donne appartenenti a club e società provenienti da ogni regione d’Italia, che hanno combattuto per conquistare le finali previste il prossimo 8 novembre, sempre al PalaEden. Questo nuovo format ha premiato il F4N. Impressionanti i numeri che hanno dimostrato una grande crescita della manifestazione sportiva: 1.500 le persone che hanno affollato il palazzetto di viale Kennedy, 2.700.000 le visualizzazioni del canale Instagram del F4N.

C’è un’altra novità relativa a quest’ultima edizione: lo Sparring Club. L’iniziativa partirà ad ottobre 2025 e servirà a selezionare gli atleti che parteciperanno alle future edizioni del F4N, tramite una graduatoria (ranking). Questi i match principali che si sono svolti sabato scorso al PalaEden:

K1 Rules – Match Professionistico:

grande spettacolo tra Fahmi Ammar della Profighting Napoli Club e Lorenzo Molinario della Goshyn Ryu. Un incontro di alto livello che ha entusiasmato il pubblico.

Federkombat – Tornei Ufficiali:

Maschile -71 kg: vittoria e cintura per Marco Pio Sardo del Team Baio.

Femminile -60 kg: trionfo di Roberta Scognamiglio del Team Troiano che si è aggiudicata titolo e montepremi.

FPI – Fuori Torneo:

In un avvincente incontro femminile, Maddalena Minopoli della Milleculure ha superato Miriam Tommasone della Marcone Boxe.

FPI – Tornei con passaggi in finale:

-70 kg: avanzano Mario Cerullo e Roberto Auzino.

-75 kg: in finale Domenico Di Meglio e Gennaro Lanzuise.

-80 kg: qualificati Giovanni Frezza e Emilio De Biase.

-54 kg femminile: vincono le semifinali Gabriella Laudano e Chiara D’Aniello.

-65 kg femminile: passano in finale Valentina Marra e Luisa D’Alessandro.

Tutte le finali si disputeranno l’8 novembre 2025 sempre al PalaEden di Edenlandia.

Finale FPI già disputata:

match maschile nella categoria dei +90, con la vittoria di Francesco Mazzoccoli su Abdelhafid Jlassi. Mazzoccoli si è aggiudicato l’incontro e la cintura dopo una prova di grande carattere.

