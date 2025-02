Sport, socialità e inclusività: sono state queste le tre caratteristiche del Fight For Naples (F4N) 2025. L’evento, giunto alla sua quarta edizione e che unisce il pugilato e le arti marziali all’intrattenimento, si è svolto sabato 22 febbraio, dalle 12 alle 24, presso il PalaEden, all’interno del parco divertimenti de L’Edenlandia. L’iniziativa ha fatto registrare oltre 1000 presenze e il prossimo anno farà parte della rassegna Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Ha partecipato alla kermesse l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante che ha dichiarato: “È stata una grande giornata di sport per Napoli. Il Comune non può che essere felice di sostenere iniziative come questa, dimostrando ancora una volta la sua attenzione a tutto ciò che riguarda le attività sportive e sociali”.

L’obiettivo del F4N è stato quello di diffondere i valori delle arti marziali e del pugilato, contando sulla solida tradizione sportiva locale e promuovendo il percorso di giovani atleti e campioni, campani e nazionali. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Napoli, dalla X° Municipalità, dal Coni, dal Comitato Paralimpico ed ha avuto il sostegno della V° Municipalità, della Federazione Pugilistica Italiana e della Federkombat.

“Siamo davvero soddisfatti del successo di F4N che ha visto per l’intera settimana la partecipazione entusiasta di tantissimi giovani e di tante famiglie – queste le parole di Luca Donadio e Gianluca Vorzillo, gli organizzatori del F4N 2025 – Complimenti agli atleti, tutti e tutte, che si sono affrontati sul ring. L’Edenlandia si è dimostrata una location perfetta per questa iniziativa. Appuntamento alla prossima edizione”.

I momenti clou della giornata hanno avuto inizio a partire dalle 12 con il torneo Barrus Fight League, che ha visto protagonisti quattro atleti di K-1 (particolare disciplina che unisce Muay Thai, Karate, Taekwondo e Kickboxing). Queste le categorie: due maschili, -70 kg e -63,5 kg, e una femminile, -60 kg. A seguire, ci sono stati gli incontri principali della serata. Tra questi, i due match semi-professionisti FPI, con Salvatore Attrattivo (campione Italiano) e Raffaele Manzo, entrambi campani, che hanno battuto, rispettivamente, il 19enne Filippo Seca (medaglia d’Argento ai campionati Italiani Assoluti 2024) e ‘The Nightmare’ Giordano Giansanti. Vittoria anche per la professionista Chiara Pagliuca. Infine, Daniele Iodice (campione Italiano), altro talento campano, ha pareggiato contro il kickboxer Marco Ferroni.

Tra un incontro e l’altro si è dato spazio al cabaret, al ballo, alla musica. Lo show è stato condotto da Marco e Raf, i due noti speaker di Radio Kiss Kiss, che hanno guidato la serata presentando gli atleti e animando il pubblico con la loro energia. Il tutto è stato accompagnato da dj set e spettacolari esibizioni di ballerine sul palco. C’è stata una cena spettacolo curata dal servizio di ristorazione Cusamè. Al termine delle sfide si sono aperte le danze grazie all’aftershow di Fight For Naples, che ha visto protagonisti tre gruppi musicali di grande impatto: Musicology, Club Tasso e Puta Caso. Questi artisti hanno fatto vibrare la notte con la loro musica, trasformando l’evento in una festa indimenticabile fino a tarda ora.

Da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 febbraio si è svolta la ‘Fight Week’ ovvero l’impegno del F4N per il sociale. Ci sono stati workshop, seminari ed esibizioni dimostrative aperte a tutti e gratuite, durante le quali coach e atleti professionisti hanno messo a disposizione dei giovani la propria esperienza, trasmettendo i valori di tali discipline ed offrendo la possibilità al pubblico di ‘allenarsi’. L’obiettivo è stato quello di comunicare l’importanza che lo sport ha nella vita di tutti noi. Sono stati proprio tanti ragazzi, anche con disabilità, vittime dell’evasione scolastica e di contesti sociali difficili, i protagonisti dell’iniziativa. Il F4N ha dimostrato che lo sport, un diritto di tutti, non ha barriere. Ciò è avvenuto grazie al contributo delle Municipalità e delle associazioni e onlus del terzo settore impegnate sul territorio cittadino. Ha partecipato al Fight for Naples l’Associazione A Ruota Libera della Cooperativa Incontatto (V° Municipalità).

Si è svolta venerdì 21 febbraio presso il PalaEden di Edenlandia, la tanto attesa Cerimonia del Peso. Un rituale tipico degli sport da combattimento. Per gli atleti che sono saliti sul ring, non solo è stata un’occasione per verificare l’idoneità del proprio peso alla rispettiva categoria di combattimento, ma anche un modo per confrontarsi con il relativo avversario e per presentarsi al pubblico e alla stampa.

