Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo è ottimista. “Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa”, ha detto il commissario a margine della visita del centro vaccinale del Portello a Milano. “Speriamo che questo sia il trend consolidato”. Figliuolo ha aggiunto che un tavolo tecnico si sta occupando delle regole che disciplinano la quarantena a scuola, regole che potrebbero essere riviste.

Il bollettino dell’emergenza ieri ha riportato 138.860 nuovi contagiati dal coronavirus nelle precedenti 24 ore su un totale di 933.384 tamponi tra antigenici e molecolari effettuati e processati. Il tasso di positività al 14,9%. Le vittime 227 per un totale di 143.523 vittime da febbraio 2020. “La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati. In questo momento abbiamo superato l’87% di persone totalmente vaccinate e la Lombardia si è avvicinata quasi al 90% di persone che hanno concluso il ciclo“. Insoddisfacente invece, in Lombardia, la situazione regionale relativa alla vaccinazione pediatrica: “Abbiamo vaccinato il 30% dei piccoli che ne hanno diritto in Lombardia. Vogliamo incrementare, insistere”, ha dichiarato il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, intervenendo all’inaugurazione dell’”Hub regionale delle emergenze sanitarie” nell’area dell’ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate, Varese.

Le parole di Figliuolo arrivano all’indomani delle dichiarazioni di Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) in Europa, secondo il quale è “plausibile” che con la variante Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine delle pandemia”. Omicron potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo e ha avviato una nuova fase della pandemia che potrebbe concludersi con la sua fine. Una dichiarazione in contraddizione con l’allerta costantemente alta del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale “è pericoloso presumere che Omicron sarà l’ultima variante o parlare di fine dei giochi” poiché attualmente nel mondo le condizioni per l’emergere di altre mutazioni del virus sono “ideali”.

Il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, a Radio Cusano Campus: “Senza vaccino avremmo avuto una strage – ha dichiarato – Oggi abbiamo quasi 2milioni e 700mila positivi che ripropongono il concetto del lockdown di fatto. Non ci sono ristori ma buona parte del Paese è in quarantena. Senza il vaccino avremmo avuto una strage mondiale”. Per Cartabellotta “siamo in una sostanziale fase di stabilità. Ci sono differenti variabilità regionali e ci sono anche delle differenze importanti nelle fasce d’età. Quello di cui possiamo essere quasi certi è che la fase di salita è in frenata e nelle prossime settimane avremo qualche segnale di discesa”.

