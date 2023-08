Sarebbero stati due turisti tedeschi i responsabili del gesto vandalico avvenuto ai danni del Corridoio Vasariano, imbrattato ieri con scritte, a Firenze. I due avrebbero coperto le colonne del Corridoio con una scritta inneggiante ad una squadra di calcio tedesca, che milita nella terza divisione.

I due turisti, rintracciati dai Carabinieri grazie all’utilizzo delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, si trovavano in vacanza a Firenze, insieme ad altre persone. I due risiedevano in un appartamento insieme ad altri nove ospiti. E proprio presso l’appartamento dove alloggiavano sarebbero state ritrovate le bombolette di vernice nera utilizzate per compiere l’atto vandalico. I Carabinieri li hanno trasportati presso il Comando Provinciale, in Borgo Ognissanti, dove sono in corso le procedure di identificazione.

“Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano avvenuto ieri notte. Dalla scoperta del detestabile atto all’alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge!”, ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, commentando l’atto vandalico compiuto in nottata sulle colonne del Corridoio Vasariano.

