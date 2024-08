Il maltempo delle scorse ore che ha colpito tutta l’Italia centrale ha ferito gravemente il Casertano, tra strade, case allegate e frane. Nubifragi e precipitazioni abbondanti che hanno colpito durante tutto il pomeriggio e la prima serata di ieri molte zone della Campania, soprattutto nelle province di Avellino e Caserta, responsabili della scomparsa di due persone. Si tratta di un uomo di 42 anni e della madre di 74, dispersi a Talanico, frazione di San Felice a Cancello. I due si trovavano su un Apecar mentre si stavano muovendo nel loro appezzamento di terreno, dal quale non hanno fatto ritorno. Ancora in corso le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e polizia dopo che il mezzo a tre ruote è stato visto ribaltarsi in una scarpata.

L’ape finita nella scarpata, madre e figlio dispersi

La donna e l’uomo erano impegnati nella raccolta delle nocciole, quando sono stati colti alla sprovvista da una forte frana e hanno cercato di fuggire col mezzo: hanno probabilmente percorso pochi metri prima che fango travolgesse l’Apecar, facendolo finire nella scarpata. Il fatto è accaduto alle 19 del pomeriggio, e la scena è avvenuta sotto gli occhi del fratello che li seguiva sempre a bordo di un altro mezzo. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Paolo Massimi ha fatto sapere che «a Talanico stanno arrivando tutti i mezzi a disposizione, anche i cani per la ricerca di persone. Siamo in costante contatto con la Protezione civile e stiamo soccorrendo tanti cittadini”, ha aggiunto. “Nutriamo poche speranze di ritrovarli vivi”, ha detto il sindaco del paese. In Campania danni ingenti anche in Irpinia, tra Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano.

Paura per un 12 enne

Tanta apprensione anche per un ragazzo di 12 anni, di cui non si erano riusciti ad avere più notizie: prima di essere colpito dalla frana si trovava al piano terra della sua abitazione proprio Mugnano del Cardinale. Il ragazzo si è salvato aggrappandosi alle inferriate e salendo al primo piano della casa, invasa completamente dall’acqua. Nel comune tanto lo stupore degli abitanti: “Non era mai successo una cosa simile, in strada è passato di tutto, anche i mobili, abbiamo avuto paura”, hanno raccontato alcuni residenti alla Rai.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco