Dopo oltre dieci anni arriva l’assoluzione del Tribunale di Roma per Francesco D’Ausilio. «È un epilogo del quale siamo soddisfatti – dichiara l’avvocato Clara Veneto a seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma -, anche se questi dieci anni di sofferenze personali e familiari lasceranno tracce profonde nel vissuto. Ciò nonostante l’assoluzione restituisce fiducia e – conclude Veneto – anche credibilità, alla giustizia». Per l’ex dirigente Pd finisce un calvario lungo 11 anni: «Oggi, la mia vita è diversa. A volte penso a come sarebbe potuta essere la mia vita senza questa vicenda giudiziaria. Rivolgo un pensiero a quanti portano sulla propria pelle i segni di quella stagione politica».

Alessia Petrelluzzi