Doveva essere soltanto Lionel Messi il problema di Didier Deschamps in vista di domani, quando alle 16:00 la sua Francia e l’Argentina si giocheranno la Finale dei Mondiali di Calcio in Qatar. L’allenatore della Francia alla vigilia della sfida si è detto preoccupato per il virus influenzale che sta colpendo molti bleues alla vigilia. E come se non bastasse, si aggiungono anche le ambizioni di Karim Benzema, il calciatore del Real Madrid che ha saltato tutto il torneo per un infortunio, e che ora sarebbe pronto a scendere in campo.

La Nazionale francese “si è assicurata di prendere le massime precauzioni” contro la sindrome virale, ha detto il tecnico in conferenza stampa. “Abbiamo preso le massime precauzioni, stiamo facendo del nostro meglio per gestire le diverse situazioni con calma e senza esagerare, in un modo o nell’altro. Ovviamente è una situazione sgradevole e se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel migliore dei modi”, ha commentato l’allenatore in conferenza stampa citato da Le Parisien.

Ieri Kingsley Coman, Ibrahima Konaté e Raphael Varane non hanno partecipato all’allenamento. Théo Hernandez e Aurélien Tchouaméni dovrebbero recuperare per la finale. La sindrome aveva colpito prima Dayot Upamecano e Adrien Rabiot. Aveva provocato sintomi come febbre, mal di pancia e mal di testa. I calciatori sono stati isolati. “Non siamo mai preparati per questo genere di cose, ma cerchiamo di prepararci nel migliore dei modi – ha assicurato il capitano Hugo Lloris -. Questi sono problemi, ma non ci tolgono la concentrazione e l’emozione che si può avere alla vigilia di una finale di Coppa del Mondo”.

Polemico e criptico il post di Karim Benzema su Instagram: “Questo non mi interessa”. L’attaccante Pallone d’Oro avrebbe deciso di non andare a Doha con il Presidente francese Emmanuel Macron. Si sarebbe rimesso dopo l’infortunio rimediato all’inizio del torneo ma il tecnico ha smentito la voce di un suo possibile impiego. “State diffondendo tra i giornalisti stranieri la ‘notizia’ che Karim Benzema sarà qui con noi per la finale? Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Ho perso anche Lucas Hernandez, e il mio gruppo qui è di 24 calciatori. Se poi ci sono giocatori, o grandi ex (il riferimento è a Zidane, ndr) o infortunati che sono stati invitati, a me non interessa”.

E mentre in Francia si sta diffondendo la voce di una sorta di complotto per favorire l’Argentina, ecco il commento di Deschamps sulla formazione Albiceleste: “Hanno sette giocatori che erano già presenti nel 2018. Non è la stessa squadra, è inutile fare paragoni. Era un ottavo di finale. Ma le sei partite che hanno giocato in questo Mondiale, con sistemi e giocatori diversi, sono qualcosa che ci serve. Abbiamo tre osservatori che ci permettono di avere informazioni molto precise. Loro possono fare qualcosa di diverso in finale, anche noi. Il Marocco l’ha fatto in semifinale con il passaggio alla difesa a cinque”.

