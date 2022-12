Oltre ai 22 in campo, è stato l’assoluto protagonista di questi Mondiali di calcio in Qatar. Parliamo di Daniele “Lele” Adani, ex calciatore e da 10 anni ormai commentatore sportivo per varie reti tv.

Ultima la Rai, che lo ha voluto come opinionista a 90º minuto, di La Domenica Sportiva e in questa Coppa del Mondo giunta ormai agli ultimi due match, la finalissima tra Argentina e Francia di domenica 18 dicembre e la finalina per il terzo posto tra Croazia e Marocco di sabato.

Adani però non avrà l’onore e l’onere di commentare in tandem con Stefano Bizzotto la partita delle partite, la finalissima tra la seleccion di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé.

Come scrive sulla sua rubrica su Repubblica Antonio Dipollina, viale Mazzini ha deciso che a commentare l’atto finale della Coppa del Mondo 2022 sarà la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Il motivo è riconducibile alle gerarchie all’interno della tv pubblica. Rimedio-Di Gennaro sono le prime voce dell’emittente italiana e a loro spetta la finale, come da programma: Bizzotto e Adani dovranno “accontentarsi” della finale per il terzo-quarto posto tra Marocco e Croazia.

Una scelta incomprensibile. Comunque la si pensi di lui, la decisione di affidare ad Adani il commento tecnico è stata certamente capace di intercettare un pubblico più giovane, ma soprattutto di diventare uno “show nello show”.

Cantore dell’Argentina di Messi, di cui ha celebrato le prodezze in campo in questo percorso per ora impressionante della “Pulce”, paradossalmente la scelta Rai impedisce ad Adani di commentare quella che sarà l’ultima partita in un Mondiale dell’erede designato di Diego Armando Maradona.

Forse anche a Buones Aires staranno facendo gli scongiuri: quando l’ex calciatore di Brescia e Inter ha commentato l’albisceleste di Messi e compagni ha sempre vinto. L’unica sconfitta, quella nel primo match di questo Mondiale contro l’Arabia Saudita, è arrivata proprio quando Adani non era in cabina di commento.

