Tutto il mondo spera che la partita Argentina Croazia non sia l’ultima per i balcanici, non per l’affezione verso il giocatore eletto (quasi) all’unanimità come il più forte del mondo, Leo Messi, né per il centrocampista pallone d’oro 2018 Luka Modric, bensì per una tifosissima dei croati che si è fatta notare sugli spalti sin dalle prime partite di Qatar 2022.

Lei è Ivana Knoll, modella, nata in Germania da genitori croati e poi trasferitasi a Zagabria. Influencer, ex miss Croazia, ballerina di pole dance e danza del ventre. La notorietà globale l’è piovuta addosso grazie alla sua presenza in Qatar. Dove ogni lembo di pelle delle donne deve essere coperto lei ha adottato un dress code tutt’altro che anonimo.

Gli abiti succinti, che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione, le hanno consegnato le luci della ribalta in uno Stato dove una gonna un po’ più corta è vietata. Ginocchia, pancia, petto, spalle. Tutto deve essere celato e il capo raccolto in un velo che fa da cornice al viso lasciando appena intravedere i capelli.

Knoll, che di nascosto ha proprio nulla, ha raccontato in un’intervista: “Certo, sono rimasta scioccata. Mi sentivo nello stato d’animo di chi dice: oh mio Dio, non ho nemmeno i vestiti per coprire tutto questo. Ma ero arrabbiata perché non sono musulmana e se noi in Europa rispettiamo l’hijab e il niqab credo anche che si debbano rispettare il nostro stile di vita, la nostra religione. Mi vesto così, indosso bikini perché sono una cattolica che è qui per i Mondiali”.

Con le sue scollature generose e indumenti a scacchi rossi e bianchi che richiamano la bandiera della Croazia, finora non ha avuto problemi giudiziari. Le critiche più severe sembrano le siano giunte dalla patria, dove più di qualche utente non le perdona tanto esibizionismo.

In un recente video postato sui suoi seguitissimi social si vede Knoll calciare un pallone verso due tifosi, uno croato e uno argentino, che reggono due piatti. La palla va a colpire il fan croato, segno che dovrebbe essere proprio la squadra di cui è tifosa Ivana, ad andare in finale: “Il mio pronostico per la semifinale tra Croazia e l’Argentina…la Croazia vince di sicuro”.

Non resta che attendere il responso del campo dove si affronteranno Messi e Modric. Quattro anni fa, la Croazia andò in finale dove poi perse con la Francia. Dall’altra parte del tabellone ci sono ancora i transalpini che, domani, se la dovranno vedere con la sorpresa Marocco. Certo è che questo mondiale ha ‘svelato’ molto più del gioco del pallone.

