È un vero e proprio terremoto quello che sta colpendo le istituzioni politiche di Bruxelles, da ieri nel mirino della polizia belga per una inchiesta su un presunto giro di corruzione legato al Qatar, il piccolo stato nel Golfo dove in questi giorni si sta disputando la Coppa del Mondo di calcio.

Nella mattinata di venerdì sono stati fermati l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, poi passato ad Articolo Uno, il suo assistente nella passata legislatura Francesco Giorgi, Luca Visentini, da poco stato eletto segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc), e Niccolò Figà-Talamanca, direttore della Ong No Peace Without Justice che opera a Bruxelles.

In questo elenco, riferiscono i giornali belgi Le Soir e Knack, si aggiunge un big della politica europea: è la europarlamentare socialista greca Eva Kaili, compagna dell’italiano Giorgi e soprattutto una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo. Kaili è stata sospesa sia dal gruppo socialista che dal Pasok.

Nella rete dell’inchiesta sono finite anche moglie e figlia di Panzeri, entrambe arrestate a Bergamo sulla base di un mandato di cattura internazionale

Nel comunicato diffuso della procura federale belga viene spiegato che ormai da mesi la polizia giudiziaria e gli inquirenti “sospettano che uno Stato del Golfo abbia cercato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo”. Eric Van Duyse, portavoce della Procura federale, senza nominare il Qatar, ha spiegato al quotidiano Knack che l’operazione veniva condotta “versando ingenti somme di denaro o offrendo ingenti doni a terzi con una posizione politica e/o strategica importante all’interno del Parlamento europeo“.

Lo stato in questione sarebbe il Qatar organizzatore dei Mondiali di calcio: l’ipotesi degli inquirenti è che la rete fosse attiva nell’”ammorbidire” le critiche al Paese del Golfo, noto per limitare i diritti civili delle donne, della comunità Lgbt e dei lavoratori.

Soltanto due settimane fa, nel corso di un dibattito parlamentare nell’aula di Strasburgo, era stata votata una risoluzione di censura del Qatar e in difesa dei diritti civili in quel Paese. Nel suo discorso Eva Kaili, per essendo il gruppo socialista S&D a favore della risoluzione, si era espressa a favore del Paese: “Il Qatar è all’avanguardia nei diritti dei lavoratori”, aveva detto la eurodeputata greca, sottolineando che “la Coppa del Mondo in Qatar è la prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo”.

L’operazione condotta dalla polizia ha portato a 16 perquisizioni in 14 indirizzi in diversi quartieri di Bruxelles, oltre al sequestro di 600mila euro in contanti, smartphone e altro materiale informatica. Il denaro sarebbe stato sequestrato a casa di Panzeri, l’ex eurodeputato Dem.

Tra gli uffici perquisiti anche quelli degli assistenti di due deputati belgi, Marie Arena e Marc Tarabella, così come la sede di Fight Impunity, ong fondata nel settembre 2019 da Panzeri e che si occupa di violazione dei diritti umani.

