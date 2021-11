Il dolore è tanto a Portici per la scomparsa di Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni, i due ragazzi di Portici (Napoli) uccisi poco dopo la mezzanotte del 29 ottobre in via Marsiglia, nel vicino comune di Ercolano, perché scambiati per ladri da Vincenzo Palumbo, camionista 53enne che ora è in carcere con l’accusa di duplice omicidio. La pioggia non ferma parenti e amici per l’ultimo saluto nella chiesa di San Ciro a Portici ai due ragazzi su cui quella notte si è abbattuta una pioggia di 11 proiettili.

Intorno alle 14.30 sono arrivate le bare dei due ragazzi alla chiesa di San Ciro nella piazza principale di Portici dove per ordinanza sindacale c’è il lutto cittadino. In migliaia si sono assiepate dentro e fuori la chiesa in un silenzio surreale. “I due giovani diventati santi per mano di un malvagio resteranno per sempre nei cuori di tutti noi”, si legge su uno striscione. La messa è celebrata dall’ arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Con il passare dei minuti, in attesa dell’inizio della messa tutta la piazza antistante la chiesa, si è riempita di persone e palloncini bianchi. In tanti hanno potuto partecipare alla funzione grazie agli altoparlanti istallati fuori alla chiesa.

“Continueremo a stare vicino alle famiglie Pagliaro e Fuselli per chiedere giustizia. A voi genitori, parlo da padre e non da sindaco, dico che quello che è successo poteva capitare a ognuno dei nostri figli. Sono usciti la sera e si sono ritrovati in uno scenario di guerra. Tutta la nostra città vi abbraccia forte, forte, forte”, ha detto Enzo Cuomo sindaco di Portici.

“Andare a dormire sapendo che i propri figli sono usciti per una serata di divertimento con gli amici dopo aver visto una partita di calcio in tv e sapere che non tornano perché si sono imbattuti in uno scenario di guerra, perché quello che è successo a Giuseppe e Tullio non ha niente a che vedere con le nostre comunità, è uno scenario di guerra – ha continuato il sindaco – Quindi noi vi diciamo e ci diciamo insieme a voi che Giuseppe e Tullio continueranno a vivere nella nostra comunità. E che il nostro e vostro dolore sia tramutato in doni d’amore. Tutti insieme faremo in modo che tutte le cose belle che vivrete possano sempre tenerci in vita Giuseppe e Tullio che sono due figli orgogliosamente4 della nostra città. Le condoglianze più affettuose di tutta l’amministrazione comunale , ma soprattutto un abbraccio forte. Ai genitori di Tullio e Giuseppe dico: tutta la nostra comunità vi abbraccia forte, forte forte”.

In piazza anche gli amici della palestra e gli amici del mercato dei fiori hanno accolto le salme con un lunghissimo applauso tra le lacrime e la pioggia.

Ciro Cuozzo e Rossella Grasso

