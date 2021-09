Di due morti e tre feriti il bilancio del terribile incidente chi si è verificato stamane sull’autostrada A4. Lo schianto, intorno alle 8:15, tra un furgone e un autoarticolato, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, il 118, la Polizia stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico.

Lo scontro fatale lungo l’autostrada e nel territorio del comune di Palazzolo dello Stella. Autovie Venete ha reso noto che lo schianto tra i due mezzi si è verificato in un tratto di coda tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. La colonna, segnalata dai pannelli a messaggio variabile, si era formata a causa di un incidente avvenuto nella notte e che aveva riguardato un camion frigo.

Le vittime dell’incidente erano tutte a bordo del furgone. Si tratta di due cittadini ucraini di 63 e 37 anni. In corso sul posto i rilievi della Polizia Stradale per ricostruire con esattezza la dinamica. A quanto emerge al momento, come riporta l’Ansa, il furgone con a bordo cinque persone (di cui tre in ospedale, trasportate d’urgenza) avrebbe tamponato violentemente il camion che lo precedeva.

Autovie, nei momenti successivi all’incidente, ha fatto sapere che la circolazione procede sulla corsia di sorpasso. Code sono state segnalate tra Villesse e Latisana. Ancora code in alcuni tratti tra San Stino di Livenza e Latisana, in direzione Trieste, a causa del precedente sinistro.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano