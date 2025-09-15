Spostare gli ostaggi dai tunnel sotterranei in superficie per impedire l’avanzata dell’Idf a Gaza. È questa la strategia di Hamas che da stamattina ha trasportato i prigionieri in edifici e tende del suolo cittadino. Il caso che ha permesso di apprendere la notizia, citato dall’emittente pubblica Kan, riguarda dell’ostaggio Guy Gilboa-Dalal: la madre è stata informata che il figlio si trova ora detenuto in superficie nella città, dopo che la scorsa settimana il gruppo aveva diffuso un video che lo mostrava sul sedile posteriore di un’auto.

Israele, operazione a Gaza

La presa di Gaza City non avverrà in tempi brevi: secondo le stime dei vertici dell’Idf, per completare l’offensiva potrebbero essere necessari almeno tre o quattro mesi, poiché Hamas appare poco incline alla resa. Stando a fonti militari, a breve l’avanzata dovrebbe essere guidata dalle unità di fanteria regolare, affiancate dalle brigate già schierate nei dintorni di Gaza City. Lungo il confine nord di Gaza, l’Idf ha schierato nel frattempo centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer. L’operazione “Carri di Gedeone 2” procederà poi per fasi successive. Durerà mesi secondo le stime militari.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco