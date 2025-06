Cinquemila firme. E in realtà anche di più: non facciamo in tempo ad andare in stampa che ne arrivano già altre. Ne abbiamo raccolte per cinque giorni con una media costante di mille al giorno (con l’elenco completo, per un totale di quattro pagine, pubblicato nell’edizione del 7 giugno). Provenienti dalla mail di redazione, dai social network, da Change.org e qualcuna perfino dettata a voce, al telefono. Segno evidente che esiste un’Italia ben diversa da quella che la narrazione dilagante definisce come ormai persa.

«Dalla parte di Israele», il titolo dell’appello che pubblicato sul quotidiano Il Riformista ha viaggiato controcorrente, nel momento più difficile per Israele e per gli ebrei della diaspora. A firmarlo, a mettere nome e cognome, donne e uomini, ebrei e non ebrei, che manifestano così più di ogni altra piazza o teatro che bisogna mettere al centro la sicurezza degli ebrei e la lotta all’antisemitismo. L’iniziativa è partita da un gruppo di amici di Israele che si è voluto definire Punto su Israele e di cui fanno parte i giornalisti Fiamma Nirenstein, editorialista del Giornale e membro del Jerusalem Center for Foreign Affairs, Giancarlo Loquenzi, Nicoletta Tiliacos, il filosofo Niram Ferretti, l’imprenditore Bruno Spinazzola, l’avvocato Iuri Maria Prado, il giornalista del Riformista Aldo Torchiaro e il direttore Claudio Velardi.

Chi ha sostenuto l’appello del Riformista

Si sono fortemente impegnati nell’iniziativa l’Associazione Setteottobre, i cattolici pro Israele Massimo De Angelis e Paolo Sorbi, le Associazioni cristiane di amicizia Italia-Israele, il Presidente della Federazione Associazioni Italia-Israele, Bruno Gazzo, il gruppo Reim, Udai – emergenza 7 ottobre, l’Associazione Italia-Israele capitanata da Celeste Vichi. «Le manifestazioni “contro la guerra di Gaza” e “per fermare Israele” – scrivono i promotori nell’incipit del loro appello – sono iniziative irresponsabili nei confronti degli ebrei di tutto il mondo, perché avranno il doppio effetto o di armare sempre più l’opinione pubblica contro il diritto di Israele a sconfiggere il nemico che vuole distruggerlo e di consentire all’antisemitismo di dispiegarsi in libertà, minacciando la vita di ogni ebreo». Il segnale che danno queste cinquemila firme è forte, bello, positivo.

L’elenco completo dei firmatari di questa settimana

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

Aldo Torchiaro