Prende il volo il manifesto per Israele. L’iniziativa lanciata dal Riformista insieme a Fiamma Nirenstein, Massimo De Angelis, Iuri Maria Prado, Nicoletta Tiliacos, Giancarlo Loquenzi, Niram Ferretti e Bruno Spinazzola ha preso il volo. Il flusso delle adesioni non accenna a rallentare: ci sono molte più firme di quante il nostro giornale può metterne in pagina giorno per giorno, e si lavora dunque a una edizione speciale con tutte le firme insieme: sono già oltre le cinquemila. Da Israele, firma Gal Gideon. Da Torino, Franco Debenedetti. E l’ex portavoce Cgil, Massimo Gibelli.

Gli occhi sono rivolti a Milano dove oggi, al teatro Franco Parenti, Azione e Italia Viva si riuniscono sotto le due bandiere di Israele e della Palestina: “Due popoli, due Stati, un destino”. Si temono contestatori, fuori. E infiltrati in sala. Non a caso proprio da Milano stanno arrivando centinaia di dichiarazioni di sostegno al nostro appello, che boccia nettamente tutte le manifestazioni che si prestano, inevitabilmente, a strumentalizzazioni disinformate e a condanne ideologiche e pregiudiziali.

Picierno sotto scorta

Massimo Garavaglia, senatore milanese della Lega ed ex Ministro nel governo Draghi, aderisce. Così come – «senza riserve» – fa Giampiero Borghini, ex sindaco di Milano. Il clima però è rovente. Intorno al Franco Parenti c’è la massima allerta, con manifestanti dell’una e dell’altra parte che contestano l’evento. E per le ripetute minacce ricevute da profili social della galassia pro-Pal finisce sotto scorta la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, del Partito Democratico. Il suo entourage, da noi contattato, non può dire molto sulle indagini in corso, se non che si tratta della saldatura tra frange pro-Pal e troll putiniani. «Due mali che si incontrano», ci viene detto con amarezza. Difendere i valori democratici si fa terribilmente difficile, per chi non accetta di strizzare l’occhio alla malapianta dei fan delle dittature, che come tutte le erbacce, si incesta e s’intreccia, inestricabilmente. E che a Mosca come a Gaza schiaccia i cittadini inermi, facendone milioni di ostaggi.

Carrai nel mirino

Colpisce come perfino nelle istituzioni vi sia chi, anziché difendere i valori incarnati da Israele, trovi ogni giorno nuovi spunti per attaccarlo. I consiglieri pentastellati della Regione Toscana ieri hanno protocollato un question time urgente in per chiedere al presidente della Regione, Eugenio Giani, di chiarire pubblicamente la sua posizione sul console onorario d’Israele, Marco Carrai, tenendo conto delle mozioni presentate dal Movimento ma anche dal PD con cui si chiede alla Giunta regionale di interrompere i rapporti istituzionali con il governo israeliano a causa della guerra a Gaza. Se non siamo alla cacciata degli ebrei dagli enti pubblici, siamo alla vigilia: la proposta di cacciata degli amici degli ebrei, colpevoli – come nel caso di Carrai – della grave macchia di curare la rappresentanza diplomatica di Israele.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

Aldo Torchiaro