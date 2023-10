L’aeroporto di Amburgo, in Germania, è stato chiuso per poco meno di due ore dopo un allarme attentato su un volo proveniente da Teheran. Tutti i voli sono stati sospesi, dopo che una mail è stata indirizzata alla polizia federale in cui si minacciava un attentato terroristico su un volo di linea tra Teheran e Amburgo.

L’aereo è atterrato ad Amburgo intorno alle 12.20 è stato subito spostato in un’area speciale dell’aeroporto e sono iniziati i controlli di sicurezza. I 198 passeggeri, insieme ai 16 membri dell’equipaggio, sono stati perquisiti dopo essere stati fatti scendere.

La polizia aveva ritenuto la minaccia particolarmente seria, anche perché nel pomeriggio è previsto l’arrivo ad Amburgo del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in vista del suo incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dopo gli attacchi del gruppo terroristici di Hamas, appoggiati proprio dall’Iran, in Israele e i raid sopra Gaza da parte dell’aeronautica iraniana, l’allerta in tutta Europa si è alzata.

