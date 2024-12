Sarebbe nato nel 1974 in Arabia Saudita Taleb Abdulmohsen, l’uomo che ieri sera, alle 19:04 ha guidato la sua BMW di colore scuro, noleggiata, contro la folla del mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Il terrorista, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha percorso circa 400 metri tra la bancarelle prima di essere fermato e arrestato, provocando almeno 5 morti e 200 feriti, 41 in una situazione molto grave, secondo le informazioni riportate dalle agenzie tedesche. A trasmettere una foto del sospettato è stata l’emittente Ntv: nell’immagine si vede l’uomo a terra con le mani legate, mentre due agenti di polizia si trovano accanto a lui. L’individuo sarebbe arrivato in Germania nel 2006 e avrebbe agito da solo, come lupo solitario. Specializzato in psichiatria e psicoterapia e residente in una piccola città di 32.000 abitanti distante 46 km da Magdeburgo. “Non conosciamo ancora i retroscena, stiamo considerando ogni ipotesi”, ha dichiarato un portavoce della polizia. Abdulmohsen era arrivato in Germania nel 2006 ed era in possesso di regolare permesso di soggiorno. Secondo i media avrebbe anche lavorato nel servizio forense che si occupa dei detenuti con problemi di dipendenza. Sono attualmente in corso accertamenti sul suo profilo per ricostruire la matrice dell’attacco, l’uomo era stato già segnalato diverse volte ma non era stato individuato ‘alcuni pericolo di radicalizzazione’.

Redazione

Luca Frasacco