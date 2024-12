Una BMW scura si è lanciata contro la folla ieri sera, intorno alle 19.04, al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Stando ai media locali, l’incidente avrebbe causato cinque morti (tra cui un bambino, nonostante in un primo momento ne fossero stati contati undici), e circa 205 feriti, con le forze dell’ordine che sono riuscite – poco dopo – a risalire al conducente del veicolo e ad arrestarlo. Le autorità locali hanno subito sospettato di “un attacco terroristico”. I feriti sono stati prima medicati sul posto, nei pressi delle bancarelle, e poi trasferiti negli ospedali di Halle, città situata a circa 80 chilometri da Magdeburgo. L’ambasciata italiana ha fatto sapere che non c’è alcun connazionale tra i feriti.

Il profilo dell’attentatore

Il sospettato arrestato per l’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia, residente a Taleb, una piccola città di 32.000 abitanti distante 46 km da Magdeburgo ed è nato nel 1974 in Arabia Saudita. L’uomo di nome Taleb Abdulmohsen, avrebbe guidato per circa 400 metri tra la folla, travolgendola con un’auto noleggiata poco prima dell’incidente. “Non conosciamo ancora i retroscena, stiamo considerando ogni ipotesi”, ha dichiarato un portavoce della polizia. Abdulmohsen era arrivato in Germania nel 2006 ed era in possesso di regolare permesso di soggiorno. Secondo i media avrebbe anche lavorato nel servizio forense che si occupa dei detenuti con problemi di dipendenza.

