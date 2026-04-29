La trasformazione della Bundeswehr promossa dal ministro Boris Pistorius segna una svolta storica per la Germania e per l’intera architettura di sicurezza europea. Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda, Berlino non si limita ad aumentare la spesa militare, ma prova a costruire una strategia coerente, capace di collegare finanza pubblica, industria, capitale umano e deterrenza. È una scelta che va letta dentro il contesto della guerra in Ucraina e del rafforzamento della NATO, ma anche come risposta strutturale alla crescente instabilità globale.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, il cambiamento è rilevante: la Germania ha introdotto una vera e propria architettura strategica, fondata su documenti integrati e su una riforma della spesa resa possibile dall’allentamento del freno costituzionale al debito. In termini di finanza pubblica, questo passaggio segna un’evoluzione importante del modello tedesco: il rigore non viene abbandonato, ma adattato a una nuova priorità, quella della sicurezza collettiva. Una scelta coerente con un approccio liberale maturo, che riconosce nella difesa un bene pubblico europeo. Il cuore della riforma è la crescita dimensionale e qualitativa delle forze armate. L’obiettivo di superare i 260.000 effettivi e integrare una riserva ampia e operativa indica la volontà di costruire una massa critica credibile, indispensabile per la deterrenza. Ma non è solo una questione numerica. La Bundeswehr punta a diventare una forza più pronta, più interoperabile e meno burocratizzata, superando uno dei principali limiti storici del sistema tedesco: la difficoltà di trasformare risorse finanziarie in capacità operative. In questo senso, la riforma amministrativa è forse il passaggio più sottovalutato. La semplificazione dei processi, la digitalizzazione e la riduzione dei vincoli interni rappresentano una vera riforma dello Stato. Senza questa trasformazione, qualsiasi aumento di spesa rischierebbe di disperdersi.

È qui che la Germania dimostra un approccio riformista autentico: non più spesa senza controllo, ma efficienza istituzionale al servizio della sicurezza. Sul piano geopolitico, il riarmo tedesco risponde in modo diretto alla minaccia rappresentata dalla Russia. La guerra scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina ha imposto all’Europa di abbandonare ogni ambiguità. Sostenere l’Ucraina non è solo una scelta morale, ma un investimento nella stabilità del Continente. In questo quadro, il rafforzamento della Germania non indebolisce l’alleanza atlantica, ma la rende più equilibrata, contribuendo a un burden-sharing più credibile nei confronti degli Stati Uniti. Ed è proprio il rapporto transatlantico a uscire rafforzato da questa evoluzione. Una Germania più forte sul piano convenzionale consente a Washington – anche sotto una leadership come quella di Donald Trump – di condividere responsabilità senza mettere in discussione il pilastro NATO. L’Europa, in altre parole, diventa un partner più affidabile, non un concorrente strategico.

Un elemento centrale della nuova dottrina tedesca è la priorità assegnata alla difesa aerea e missilistica. La guerra in Ucraina ha dimostrato che il controllo dello spazio aereo e la protezione delle infrastrutture critiche sono determinanti. Berlino punta a costruire un sistema multilivello che possa diventare un pilastro della sicurezza europea. In questo ambito, la cooperazione industriale e tecnologica rappresenta anche un’opportunità economica, rafforzando una filiera della difesa che può generare innovazione e occupazione qualificata. Non meno importante è il ruolo della Germania come hub logistico del Continente. La posizione geografica e la capacità industriale rendono Berlino il candidato naturale a sostenere il fianco orientale della NATO. In uno scenario di crisi, la capacità di mobilitare truppe, mezzi e risorse diventa tanto decisiva quanto la potenza di fuoco. È qui che il riarmo tedesco assume una dimensione sistemica, contribuendo alla resilienza complessiva europea.

Naturalmente, restano incognite significative. Il reclutamento, la sostenibilità politica e la capacità dell’industria di reggere ritmi produttivi più elevati saranno determinanti. Ma la direzione è chiara: la Germania sta cercando di passare da una potenza economica riluttante a una potenza responsabile, pienamente integrata nel sistema occidentale. In un mondo segnato da competizione strategica e instabilità, questa trasformazione non è solo legittima, ma necessaria. Per l’Europa, significa finalmente dotarsi di una difesa credibile. Per gli Stati Uniti, significa avere alleati più solidi. Per le democrazie liberali, significa difendere concretamente i propri valori.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi