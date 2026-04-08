L’ascesa di Rheinmetall AG nel contesto della guerra in Ucraina rappresenta molto più di un caso industriale di successo: è il sintomo di una trasformazione profonda della governance europea della sicurezza. La cosiddetta “dottrina Papperger” mette a nudo una verità scomoda per l’Europa liberale e riformista: quando la politica è lenta, l’industria occupa lo spazio decisionale.

Dopo l’invasione russa del 2022, la domanda di armamenti è cresciuta in modo esponenziale. L’Ucraina, che difende la propria sovranità e quella dell’Europa, ha bisogno di munizioni, mezzi e sistemi avanzati. In parallelo, gli Stati membri hanno avviato una corsa al riarmo che ha trovato nella Germania un punto di svolta con la Zeitenwende annunciata da Olaf Scholz. Tuttavia, tra annunci politici e capacità operativa si è aperto un vuoto che Rheinmetall ha saputo colmare. La strategia guidata da Armin Papperger è chiara: anticipare la domanda, investire prima delle decisioni pubbliche, costruire capacità produttiva direttamente nei territori strategici. L’espansione verso l’Europa orientale e l’Ucraina non è solo una scelta industriale, ma una forma di geopolitica applicata. In un contesto in cui la deterrenza si misura anche sulla velocità di approvvigionamento, produrre vicino al fronte significa ridurre tempi e aumentare efficacia.

Dal punto di vista del diritto pubblico, questa dinamica solleva interrogativi rilevanti. Il tradizionale sistema di controllo parlamentare, come il meccanismo tedesco del 25-Millionen-Euro-Vorlagen, appare sempre più inadeguato rispetto a un contesto di emergenza strategica permanente. La necessità di garantire trasparenza e controllo democratico si scontra con l’urgenza di decisioni rapide. Il rischio è duplice: o si paralizza la capacità di risposta, o si accetta una delega implicita all’industria.

Ancora più interessante è la dimensione della supply chain. L’acquisizione di capacità produttive per materie prime critiche, come la nitrocellulosa, dimostra che Rheinmetall non si limita a produrre armamenti, ma costruisce una vera e propria autonomia strategica privata. In un’Europa che discute da anni di sovranità industriale, è un attore privato a realizzarla concretamente. Per un osservatore europeista, questo non è necessariamente un problema, ma diventa tale in assenza di una cornice politica comune. L’industria può essere un motore straordinario di integrazione, ma senza regole condivise rischia di generare dipendenze asimmetriche tra Stati membri. In altre parole, l’integrazione può avvenire “di fatto”, ma non “di diritto”. La questione è centrale anche per la sicurezza di Israele e dell’Ucraina, due democrazie sotto pressione che dipendono dalla capacità occidentale di garantire forniture rapide e affidabili. Se l’Europa non riesce a coordinarsi, il rischio è di compromettere la propria credibilità strategica.

Sul piano della finanza pubblica, la trasformazione in atto implica un cambiamento strutturale. La Difesa non è più una voce straordinaria, ma tende a diventare una componente stabile della spesa. Questo richiede riforme profonde: strumenti comuni di finanziamento, maggiore integrazione degli acquisti e una revisione delle regole fiscali che tenga conto delle esigenze di sicurezza. La “dottrina Papperger” evidenzia quindi un paradosso: l’Europa ha bisogno di campioni industriali forti, ma non ha ancora sviluppato una governance adeguata per guidarli. In assenza di coordinamento, saranno questi attori a dettare l’agenda, orientando scelte politiche e strategiche. La risposta, per un’Europa liberale e progressista, non può essere il ritorno al controllo statale rigido, ma la costruzione di un mercato della Difesa realmente europeo, regolato ma dinamico. Solo così sarà possibile coniugare efficienza industriale, controllo democratico e autonomia strategica. Rheinmetall non è il problema: è lo specchio delle nostre insufficienze. Sta alla politica decidere se rincorrere o guidare questo cambiamento.

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Riccardo Renzi