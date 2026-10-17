L’Europa degli “Amici della Coesione” e dei frugali rischia di procedere a due velocità. Questo è quanto emerge dalle prime ore di Consiglio europeo a Bruxelles, dove sono presenti i 27 leader dei Paesi Ue. Come ad ogni Consiglio, le differenze di colore, status e geometrie politiche si dissolvono nel calderone delle trattative sui dossier chiave, dando vita a saliscendi negoziali e verbali difficili da trasmettere all’opinione pubblica, ma decisivi per la vita pubblica.

La demarcazione “Amici della coesione”- “frugali” è una mossa tutta meloniana che, insieme al primo ministro rumeno Nicușor Dan, ha riunito attorno a un tavolo 17 leader favorevoli a un bilancio europeo più espansivo per fronteggiare le attuali sfide. Quattro le priorità individuate e messe nero su bianco: risorse sufficienti per finanziare le politiche comuni, salvaguardia dei fondi per la coesione e l’agricoltura, contributi nazionali equi e superamento dei rebates. Il gruppo è eterogeneo: ne fanno parte tra gli altri l’Italia, la Spagna, la Grecia e i Paesi di Visegrad. Un affastellato quadro di interessi convergenti nella richiesta di più flessibilità e intervento dell’Ue sulle prerogative economiche.

L’oggetto del dibattito è il bilancio Ue 2028-2034, nel quale vengono individuate le priorità politiche su cui l’Unione dovrà investire nel prossimo ciclo economico sessennale, e il fronte opposto è rappresentato dai “frugali”: Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Belgio. Ad unirli, la convinzione che, a causa dell’impennata dei debiti pubblici nazionali, l’ammontare di 2mila miliardi proposto dalla Commissione vada tagliato più di quanto previsto dalla bozza presentata dalla presidenza di turno del Consiglio Ue irlandese.

A stare nel guado è la Francia di Emmanuel Macron, che ha posto un tema politico decisivo: le prossime scadenze politico-elettorali. Nell’anno che verrà, i principali Paesi europei andranno al voto; il che potrà ridisegnare pesantemente la geografia politica del continente. Da qui un’altra frattura. Macron infatti spinge per raggiungere una sintesi prima del 2027 (come da scadenza prevista) per non perdere margine e legittimazione politica nell’anno elettorale. Dallo stesso presupposto, ma con conclusioni diametralmente opposte, parte il premier svedese uscente Ulf Kristersson, che ritiene prematuro e insensato affrettarsi in una decisione così importante a lungo raggio prima del chiarimento politico interno ai Paesi.

Altra partita con altre geometrie è stata giocata su energia e competitività. Nel mirino del governo italiano (e dei Paesi di Visegrad), il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Viene visto dall’asse guidato dal duo Meloni-Babis come un acceleratore delle difficoltà del comparto industriale europeo e un freno alla competitività con gli altri player strategici, Cina su tutti. Il trade-off proposto è molto semplice: allentare oggi la pressione sulla transizione energetica per dare respiro nel breve periodo al settore produttivo e industriale, intervenendo sui costi dell’energia e sui prezzi della Co2. Per Spagna, Francia, Germania e diversi altri Paesi, il sistema Ets va toccato e non si rinviano le scadenze per l’entrata in vigore del sistema Ets2, che annovererà tra gli altri il riscaldamento degli edifici e il trasporto su strada, per non penalizzare le centinaia di imprese che hanno investito miliardi per riorientare i bilanci verso la transizione sostenibile. Viene invece inserita la richiesta di “aggiornare la valutazione di tutti gli impatti dell’Ets2, in particolare della sua configurazione e dei suoi meccanismi di salvaguardia” e, riguardo i prezzi dell’energia, di “tenere conto delle circostanze specifiche degli Stati membri, comprese le differenze nei prezzi dell’elettricità”.

Sintesi difficile, dunque, ma non impossibile. Con questo spirito, il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto l’invito dei Paesi a elaborare un nuovo “discussion box” da affrontare in un Consiglio straordinario il 26 novembre (3 giorni prima delle elezioni spagnole). Ne uscirà non solo un bilancio, ma la velocità a cui correrà l’Unione da qui al 2034.

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Filippo Rigonat