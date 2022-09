Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha pubblicato un video sul suo profilo Tik Tok in cui invita neanche troppo velatamente, e con un po’ di ironia, ad andare a votare. A votare per lei, si capisce, in questo election day con le urne aperte fino alle 23:00. Il video naturalmente sta facendo molto discutere sui social.

“25 settembre – ammicca la leader di centrodestra con due meloni in mano – ho detto tutto”. Poche parole, messaggio forte e chiaro. Silenzio elettorale rotto, anche se non formalmente non essendo i social network coinvolti nella norma. Quindi nessun profilo di irregolarità.

Giorgia Meloni è stata data nettamente in testa in tutte le proiezioni di voto, fin quando sono state pubblicabili. Secondo un accordo non scritto dovrebbe essere lei, perché alla guida del partito più votato, a diventare Presidente del Consiglio. Sarebbe la prima donna a Palazzo Chigi nella storia della Repubblica italiana. “Oggi puoi contribuire a scrivere la storia”, aveva postato sui social questa mattina.

Lei voterà dopo le 22:00: è stato reso noto stamattina dopo che al seggio di viale Beata Vergine a Roma l’affluenza e l’arrivo di cronisti e fotografi ha creato una ressa. Non è la prima volta che la leader Fdi gioca con il suo nome: nell’“enigmistica dei patrioti” distribuita in campagna elettorale un rebus, con relativi disegnini, recitava la soluzione: “Draghi ha fallito, è ora di Meloni”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte